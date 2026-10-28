Tech- und KI: Reichen-Rekord in China

Im Reich der Mitte hat die Zahl der Mega-Reichen im Zuge des KI-Booms sprunghaft zugenommen.

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Eine ganze Reihe von Tech-Unternehmern schaffte den Sprung auf die am Dienstag veröffentlichte Hurun-Rangliste, die Chinesen mit einem Vermögen von mindestens 5 Mrd. Yuan (rund 673,5 Mio. Euro) auflistet.

Die Liste umfasst nun rekordträchtige 1.529 Menschen. Der bisherige Höchststand war 2021 mit 1.460 Mega-Reichen erreicht worden.

Zieht man die Grenze bei einer Milliarde Yuan, ist die Zahl nicht genau bekannt. Experten schätzen aber, dass es zwischen 5.000 und 6.000 Personen sein könnten.

Der TikTok-König auf Platz 1

Zhang Yiming, der Gründer des Mutterkonzerns ByteDance, ist mit einem geschätzten Vermögen von fast 90 Milliarden Euro der reichste Mann Chinas.

Liang Wenfeng, der Kopf hinter dem Erfolgs-Startup Deepseek, schoss mit umgerechnet 37,5 Milliarden Euro direkt auf Platz 7 vor. Seine KI macht den US-Giganten mächtig Konkurrenz – und das zu echten Schnäppchen-Entwicklungskosten.

Die weiteren Top-Milliardäre: Auch Batterie-Gigant Robin Zeng (CATL) und Tencent-Chef Pony Ma haben sich ihren Platz in den Top 10 gesichert.

60 Prozent in Zukunfts-Technologie

Während die Tech-Branche boomt und die Bosse im Geldregen stehen, sieht es beim traditionellen Wohlstand – wie etwa der Immobilienwirtschaft – düster aus. Experten sprechen von einer Wirtschaft der "zwei Geschwindigkeiten". Stolze 60 Prozent der Top-100-Milliardäre haben ihr Vermögen genau in den Zukunfts-Technologien gemacht, die China strategisch ganz nach oben pushen will.