Tiroler Milch ist in Italien viel billiger als bei uns

Ausgerechnet Heumilch aus Tirol wird in einem italienischen Supermarkt deutlich günstiger angeboten als normale Milch in Tirol. Ein Liter Vollmilch kostet dort 1,09 Euro, die Variante mit 1,5 Prozent Fett ist sogar um 0,99 Euro erhältlich.

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Die Milch stammt von der Tiroler Berglandmilch und wird in Italien unter der Marke "Alpenspitz" als "Latte fieno" verkauft. In Tirol liegt der Preis für die günstigste Frischmilch derzeit meist bei etwa 1,32 Euro pro Liter, Heumilch ist üblicherweise noch teurer. Das berichtet der ORF.

Beim Milchproduzenten weist man den Vorwurf zurück, die Ware werde für den italienischen Markt billiger abgegeben. Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner betont gegenüber dem ORF, dass die Preisgestaltung im Geschäft "zu 100 Prozent dem Händler" unterliege. Auch die Geschäftsführung erklärt, der italienische Abnehmer zahle keineswegs weniger – im Gegenteil: Auch der Aufschlag für die Heumilch werde bezahlt.

Möglicherweise kalkuliert der italienische Discounter die Tiroler Milch besonders knapp. Im selben Regal kostet Milch aus dem Trentino 1,19 beziehungsweise 1,29 Euro und damit deutlich mehr. Diese Produkte sind allerdings keine Heumilch.

AK sieht Erklärungsbedarf

Auch die Mehrwertsteuer liefert keine ausreichende Erklärung für den Unterschied. In Österreich werden auf Frischmilch 4,9 Prozent Mehrwertsteuer erhoben, in Italien sind es vier Prozent.

Die Arbeiterkammer Tirol sieht deshalb weiterhin Erklärungsbedarf. Konsumentenschützer Helmuth Lichtmannegger verweist auf einen früheren Preisvergleich mit Bayern, bei dem in Österreich hergestellte Produkte teilweise um mehr als 40 Prozent teurer waren. Argumente wie Transportkosten oder Steuersätze könnten solche Unterschiede nicht ausreichend erklären, kritisiert die AK.