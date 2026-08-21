Tourist gewinnt 3,3 Millionen Dollar am Flughafen

Tourist knackt Millionen-Jackpot mit seinen letzten zehn Dollar

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Ein spektakuläres Glücksfall am Flughafen von Las Vegas sorgt weltweit für Staunen. Ein Tourist, der sich eigentlich nur die Wartezeit vertreiben wollte, knackte an einem Spielautomaten einen Jackpot in Millionenhöhe.

Letzte zehn Dollar statt Kaffee investiert

Die glückliche Fügung ereignete sich am Sonntag, dem 28. Juni 2026, am internationalen Flughafen von Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Ein Reisender, der von den Behörden lediglich mit seinem Vornamen Anthony identifiziert wurde, befand sich auf der Durchreise und hatte nur noch eine Handvoll Dollar bei sich. Anstatt das verbliebene Geld im Wert von zehn Dollar in einen Kaffee am Terminal zu investieren, traf er eine spontane und folgenschwere Entscheidung. Er steckte die Banknote in einen der zahlreichen Spielautomaten der berühmten Glücksspielmetropole direkt am Flughafen.

Kurze Zeit später traute der Mann seinen Augen nicht mehr: Der Spielautomat der Marke "Wheel of Fortune" (zu Deutsch „Glücksrad“) spuckte den absoluten Hauptgewinn aus. Anthony knackte den Jackpot und gewann auf einen Schlag die astronomische Summe von mehr als 3,3 Millionen Dollar, was umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro entspricht. Die zuständigen Flughafenbehörden sowie der Spielehersteller International Game Technology (IGT) bestätigten den Mega-Gewinn offiziell am darauffolgenden Montag.

Wie viel Geld bleibt dem Gewinner übrig?

Nach dem ersten großen Jubel stellt sich bei solchen Riesengewinnen in den USA natürlich immer die Frage nach den Steuern. Die amerikanischen Steuergesetze sind streng, doch der Gewinner hatte in diesem Fall gleich doppeltes Glück mit dem Standort seines Gewinns:

Bundessteuer: Der US-Fiskus fordert bei Glücksspielgewinnen ab einem Wert von 5.000 Dollar pauschal eine Bundessteuer von 24 Prozent ein. Dieser Anteil wird direkt abgezogen.

Der US-Fiskus fordert bei Glücksspielgewinnen ab einem Wert von 5.000 Dollar pauschal eine Bundessteuer von 24 Prozent ein. Dieser Anteil wird direkt abgezogen. Keine Landessteuer: Im Bundesstaat Nevada, in dem die Wüstenstadt Las Vegas liegt, gibt es eine Besonderheit. Der Staat erhebt keinerlei Steuern auf persönliches Einkommen oder auf Gewinne aus dem Glücksspiel. Anthony muss somit keinen zusätzlichen Cent an staatlichen Steuern an Nevada abtreten.

Die mathematische Wahrscheinlichkeit, einen solchen Coup an den Flughafen-Automaten zu landen, ist verschwindend gering. Experten schätzen die Chance auf den Hauptgewinn am "Wheel of Fortune" auf etwa 1 zu 5 Millionen bis hin zu 1 zu 15 Millionen. Dass am Flughafen überhaupt so exzessiv gespielt werden kann, liegt an den örtlichen Gegebenheiten. Insgesamt stehen in den Terminals in Las Vegas bis zu 300 Spielautomaten für die Reisenden bereit.

Serie von Sensationsgewinnen am Flughafen

Der sensationelle Gewinn von Anthony ist kein Einzelfall, sondern reiht sich ein in eine bemerkenswerte Liste von historischen Glücksfällen am Flughafen von Las Vegas:

Mai 2025: Ein Passagier gewann laut einem Bericht des US-Senders "Fox News" mehr als 1,8 Millionen Dollar (rund 1,6 Millionen Euro) – ebenfalls an einem der beliebten "Wheel of Fortune"-Automaten. Sein Einsatz betrug damals lediglich fünf Dollar.

Ein Passagier gewann laut einem Bericht des US-Senders "Fox News" mehr als 1,8 Millionen Dollar (rund 1,6 Millionen Euro) – ebenfalls an einem der beliebten "Wheel of Fortune"-Automaten. Sein Einsatz betrug damals lediglich fünf Dollar. Zwei Jahre zuvor: Eine Reisende nutzte ihren Zwischenstopp am Terminal optimal und räumte an einem Automaten satte 643.435 Dollar (rund 562.000 Euro) ab.

Eine Reisende nutzte ihren Zwischenstopp am Terminal optimal und räumte an einem Automaten satte 643.435 Dollar (rund 562.000 Euro) ab. Der Rekord von 2005: Der bislang höchste jemals in Las Vegas am Flughafen geknackte Jackpot liegt bei fast 4 Millionen Dollar (rund 3,5 Millionen Euro). Laut dem Portal "casino.org" reichte dem glücklichen Gewinner damals ein winziger Einsatz von nur 25 Cent am Glücksrad, um das Leben für immer zu verändern.

Den absoluten Rekord für den höchsten Flughafen-Jackpot in der gesamten Geschichte der USA hält übrigens der Flughafen Reno-Tahoe. Im Jahr 2010 spuckte dort ein sogenannter "Megabucks"-Spielautomat die unfassbare Summe von 10,4 Millionen Dollar aus, was umgerechnet etwa 9,1 Millionen Euro entspricht. Für Anthony hat sich der Verzicht auf den Flughafen-Kaffee in jedem Fall mehr als bezahlt gemacht.