Trainer-Beben nach CL-Debakel: Nagelsmann im Visier

Manchester United stürzt immer tiefer in die Krise! Nach dem 1:4 gegen Como in der Champions League wackelt Trainer Michael Carrick gewaltig. Hinter den Kulissen werden bereits prominente Nachfolger gehandelt – ein Ex-Bundestrainer soll besonders hoch im Kurs stehen.

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Bei Manchester United brennt die Hütte! Die nächste Pleite sitzt – und diesmal fällt sie besonders heftig aus. Das 1:4 gegen Como in der Champions League sorgt für den nächsten Tiefschlag bei den "Red Devils". Sieben Pflichtspiele in Folge ohne Sieg, dazu nur drei Punkte nach drei Champions-League-Partien: Die Bilanz ist verheerend, der Druck auf Michael Carrick wächst von Minute zu Minute.

Noch darf die United-Legende offenbar weitermachen. Laut "talkSPORT" soll Carrick am Sonntag gegen Bournemouth noch auf der Bank sitzen. Doch wie lange hält der Klub tatsächlich an seinem Trainer fest? In England brodelt bereits die Gerüchteküche – und ein prominenter Name sorgt für mächtig Wirbel.

Nagelsmann soll United-Bosse begeistern

Wie "talkSPORT" und "The Telegraph" berichten, wird Julian Nagelsmann als möglicher Nachfolger gehandelt. Der 39-jährige Ex-DFB-Trainer soll in der Führungsetage bereits einige Fürsprecher haben. Dazu kommt ein Trumpf: Nach seinem Abschied beim DFB nach der WM ist er immer noch vereinslos.

Dabei ist Nagelsmann in Manchester kein neues Thema. Schon im Frühjahr wurde er mit dem Trainerjob bei United in Verbindung gebracht. Damals war er noch Bundestrainer, während Carrick als Interimslösung überzeugte. Im Mai bekam die Vereinsikone schließlich einen fixen Vertrag. Jetzt droht sich das Blatt zu wenden – und Carrick könnte ausgerechnet von einem prominenten Namen verdrängt werden.

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Conte, Hürzeler und Co. lauern

Doch Nagelsmann ist längst nicht der einzige Kandidat. Auch Fabian Hürzeler soll auf der Wunschliste stehen. Der 33-Jährige sorgt mit Brighton für Furore, verlängerte seinen Vertrag allerdings erst kürzlich. Zudem werden Eddie Howe, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna und Simone Inzaghi als mögliche Alternativen genannt.

Und dann wäre da noch Antonio Conte. Laut Bericht sollen seine Vertreter bereits signalisiert haben, dass der Italiener Interesse am United-Job hätte. In der "New York Times" erklärte Conte zuletzt, er wolle einem Klub helfen, seine Geschichte wiederzubeleben und zu neuem Glanz zu führen.