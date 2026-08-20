Verkohlte Leiche auf Weinberg ist vermisste Influencerin

Nach dem grausamen Fund einer verbrannten Leiche auf einem französischen Weinberg herrscht nun traurige Gewissheit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein DNA-Test bestätigt, dass es sich um die vermisste TikTok-Influencerin Sonia Bellina handelt.

Der Fall der vermissten französischen Influencerin Sonia Bellina hat ein trauriges und zugleich erschütterndes Ende gefunden. Die Ermittlungsbehörden in Frankreich gaben am Mittwoch nach einer molekularbiologischen Untersuchung offiziell bekannt, dass es sich bei den sterblichen Überresten, die auf einem Weinberg in Saint-Gilles entdeckt wurden, definitiv um die junge Frau handelt.

Die Influencerin war am 10. August nach einer abendlichen Verabredung spurlos verschwunden. Ihre Familie und eine riesige Fangemeinde im Internet bangten tagelang um ihr Leben, doch schon zwei Tage nach ihrem Verschwinden machte ein Arbeiter auf einem Weinberg eine grausame Entdeckung. Er stieß auf eine vollständig unbekleidete und teilweise verbrannte Leiche. Wegen des Zustands des Leichnams war eine sofortige Identifizierung zunächst unmöglich, weshalb die Behörden ein dringendes DNA-Gutachten in Auftrag gaben.

Staatsanwaltschaft bestätigt Identität und Festnahmen

Die Staatsanwältin von Nîmes, Cécile Gensac, brachte nun mit einer offiziellen Erklärung traurige Klarheit in den Fall. Das DNA-Gutachten bestätigte zweifelsfrei, dass die aufgefundene Tote die vermisste Social-Media-Bekanntheit ist. Gleichzeitig vermeldeten die Ermittler einen ersten großen Durchbruch bei der Aufklärung des Verbrechens:

Zwei tatverdächtige Männer wurden von der Polizei ermittelt und befinden sich mittlerweile in Gewahrsam.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen deuten handfeste Beweise darauf hin, dass die beiden Verdächtigen direkt oder indirekt an den Ereignissen beteiligt waren.

Es wird vermutet, dass sich das Opfer am Abend ihres Verschwindens mit mindestens einem der Männer zu einem Date getroffen hatte.

Der Anwalt der Opferfamilie, Mourad Battikh, zeigte sich mit dem raschen Fortschritt der polizeilichen Ermittlungen und den schnellen Festnahmen sehr zufrieden. Er betonte, wie wichtig eine lückenlose Aufklärung für die traumatisierten Angehörigen sei.

Heftige Kritik an Hass und Spekulationen im Netz

Sonia Bellina war auf der Social-Media-Plattform TikTok keine Unbekannte. Mit ihren kreativen Videos hatte sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut und rund 260.000 Follower gesammelt. Sie wurde vor allem durch sogenannte Lip-Sync-Videos bekannt:

Bei diesem beliebten Format bewegen Personen ihre Lippen synchron zu einem fremden Tonspur-Kanal wie Musik oder bekannten Dialogen.

Das Format gehört heute zu den populärsten Inhalten auf Plattformen wie TikTok.

Die Influencerin hatte ihre Aktivitäten auf dem Kanal allerdings im Jahr 2025 eingestellt.

Trotz der Inaktivität der letzten Zeit löste ihr plötzlicher Tod eine Welle der Bestürzung, aber leider auch eine Flut an bösartigen Kommentaren im Netz aus. Familienanwalt Mourad Battikh fand dazu klare und scharfe Worte. Er kritisierte die aufkommenden Spekulationen rund um das Privatleben der Toten aufs Schärfste und sprach von "infamen, unwürdigen und abscheulichen Äußerungen", die auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen verbreitet wurden. Die Familie bittet nun um Respekt und Ruhe in dieser schweren Zeit der Trauer, während die Justiz die Hintergründe der Tat klärt.