Hagel und Starkregen
Superzelle: Hier drohen heute schwere Unwetter
Österreich steht am Donnerstag ein zunehmend unbeständiger Wettertag bevor. Während der Vormittag vielerorts noch sonnig und sommerlich verläuft, steigt im Tagesverlauf die Unwettergefahr deutlich an. Besonders am Nachmittag können sich ausgehend vom Bergland kräftige Regenschauer und Gewitter entwickeln, die mit der südwestlichen Strömung über das Land ziehen.
Zunächst zeigt sich die Sonne häufig, nur im Westen nehmen die Wolken bereits zu. Spätestens ab dem Nachmittag bilden sich jedoch immer mehr Quellwolken. Daraus entstehen Schauer und Gewitter, die sich im weiteren Verlauf ausbreiten. Gegen Abend und in der Nacht sind schließlich in ganz Österreich kräftige Gewitter möglich.
Dabei kann es regional ungemütlich werden: Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Besonders im Nordosten besteht am Abend ein erhöhtes Risiko für heftige Gewitter. Auch abseits der Gewitter bleibt es schwülwarm. Die Temperaturen erreichen 25 bis 33 Grad, in der Nacht sinken die Werte auf 13 bis 19 Grad.
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Freitag bleibt gewitteranfällig
Auch am Freitag ist die Gewittergefahr noch nicht gebannt. Im Nordosten klingen morgendliche Schauer zunächst ab, danach kommt zeitweise die Sonne heraus. Im Westen und Südwesten ziehen dagegen schon früh Wolken durch. Im Tagesverlauf entwickeln sich dort erneut Schauer und Gewitter, die bis zum Abend auch das östliche Flachland erreichen können.
Lokal sind wieder Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Osten. Die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad im Westen und bis zu 28 Grad im übrigen Land.
Samstag etwas ruhiger
Am Samstag lockern die Wolken nach einem zunächst wechselhaften Start zunehmend auf. Ab Mittag bilden sich jedoch wieder Quellwolken. Vor allem im Westen und Süden sind neuerlich lokale Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, am wärmsten wird es im Osten.
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