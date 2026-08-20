Extreme Wetterlage: Hagel-Gewitter ziehen Richtung Wien

Achtung: Die Unwetter-Gefahr am Donnerstag ist enorm.

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In Vorarlberg und Tirol regnet und gewittert es bereits verbreitet. Auch in anderen Teilen des Landes nimmt die Gewittergefahr im Laufe des Nachmittags deutlich zu. Lokal können die Unwetter heftig ausfallen.

Während sich zunächst vor allem im Osten und Südosten noch zeitweise die Sonne zeigt, entstehen nach und nach auch dort Gewitter. Dabei sind Starkregen, Hagel und stürmische Windböen möglich. Örtlich können innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen fallen, wodurch es zu lokalen Überflutungen kommen kann. Gleichzeitig sind kräftige Böen möglich.

Gewitter auch in Wien

Nicht überall muss es allerdings nass werden. Besonders im südlichen Burgenland und im Südosten der Steiermark kann es stellenweise trocken bleiben. Abseits der Gewitter weht der Wind ebenfalls teils lebhaft bis kräftig aus Süd bis West.

Die schwülwarme Luft sorgt weiterhin für sommerliche Temperaturen. Meist werden 24 bis 30 Grad erreicht, im Osten und Südosten sind sogar bis zu 34 Grad möglich.

Gewittergefahr bleibt bis in die Nacht bestehen

Auch am Abend bleibt die Wetterlage angespannt. Schauer und Gewitter ziehen verbreitet über Österreich hinweg. Vor allem im Nordosten sind stürmische Windböen möglich. Einzelne Gewitter können zudem kräftigen Hagel oder große Regenmengen innerhalb kurzer Zeit bringen.

In der Nacht bleibt es vielerorts unbeständig. Regen und Gewitter ziehen weiterhin durch, ehe die Schauer erst in den frühen Morgenstunden deutlich seltener und schwächer werden.

Trotz der Gewitter bleibt es ungewöhnlich warm. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 14 bis 22 Grad, wobei es im Burgenland mit bis zu 22 Grad besonders mild bleibt.

Die Unwettergefahr ist damit heute noch nicht gebannt: Besonders bei kräftigen Gewittern sind lokal erhebliche Regenmengen, Hagel und Sturmböen möglich.