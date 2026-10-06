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Das steckt dahinter

Warum Hofer seine Pilze jetzt pink verpackt

© Hofer
Wer ab 5. Oktober bei Hofer Champignons kauft, könnte zweimal hinschauen: Die Pilze kommen für kurze Zeit in auffällig pinken Schalen. Dahinter steckt eine wichtige Botschaft.
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Weiße und braune Champignons werden bei Hofer vorübergehend in pinken Verpackungen angeboten. Der Diskonter unterstützt damit erneut die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe.

Die pinke Schleife gilt weltweit als Symbol im Kampf gegen Brustkrebs. Mit der auffälligen Verpackung soll auf die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung und auf die Situation von Betroffenen und ihren Angehörigen aufmerksam gemacht werden.

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Früherkennung kann entscheidend sein

Die Österreichische Krebshilfe weist darauf hin, dass regelmäßige Vorsorge wichtig ist. Allein das Abtasten der Brust ersetzt keine medizinische Früherkennungsuntersuchung.

Mit einer Mammografie können Veränderungen bereits erkannt werden, bevor ein Tumor tastbar ist. Die Krebshilfe empfiehlt Frauen ab 40 Jahren eine Mammografie im Abstand von zwei Jahren.

Im österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm werden Frauen zwischen 45 und 74 Jahren regelmäßig an die Untersuchung erinnert. © Getty Images

Im österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm werden Frauen zwischen 45 und 74 Jahren regelmäßig an die Untersuchung erinnert. Auch Frauen zwischen 40 und 44 Jahren können teilnehmen.

Champignons um 1,99 Euro

Hofer unterstützt die Pink-Ribbon-Aktion bereits seit 2017. Heuer sollen die pinken Verpackungen erneut für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Die Champignons sind in 500-Gramm-Packungen um 1,99 Euro erhältlich. Neben dem ungewöhnlichen Look steckt damit vor allem eine Botschaft dahinter: mehr Bewusstsein für Brustkrebs und die Bedeutung der Früherkennung.

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