WhatsApp sperrt ab sofort Millionen Nutzer komplett aus

Bei WhatsApp greift eine einschneidende Neuerung für die Sicherheit der Nutzerkonten. Wer ein Smartphone mit veraltetem Betriebssystem nutzt, wird ab sofort mit einer Login-Sperre belegt und muss sein System aktualisieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der weltweit führende Messenger WhatsApp zieht die Zügel bei der IT-Sicherheit massiv an. Nutzer von Smartphones mit nicht mehr aktuellen Software-Versionen stehen ab sofort vor verschlossenen Türen. Wie das gewöhnlich bestens informierte Fachportal "WABetaInfo" aufdeckte, blockiert WhatsApp die reguläre Anmeldung auf Geräten mit überholtem Betriebssystem. Wer sich einloggen möchte, scheitert an einer unüberwindbaren Schranke.

Die technische Neuerung greift dabei auf eine besondere Art und Weise: Sie wird direkt serverseitig eingespielt. Das bedeutet, dass Betroffene nicht einmal ein Update der eigentlichen WhatsApp-Applikation aus den Stores herunterladen müssen, um von der Maßnahme erfasst zu werden. Stattdessen schlägt die Blockade automatisch beim Server-Kontakt an. Ein Ausweichen oder Überspringen ist technisch unmöglich.

Schwachstellen im Visier: Warum die Maßnahme unausweichlich ist

Hintergrund dieses drastischen Schrittes sind gravierende Sicherheitsrisiken, die von veralteten mobilen Betriebssystemen ausgehen. Auf Smartphones, die vom Hersteller keine Software-Aktualisierungen mehr erhalten, klaffen häufig gefährliche Sicherheitslücken. Durch diese Schwachstellen kann bösartige Schadsoftware unbemerkt tief in das Smartphone eindringen und private Nutzerdaten abfangen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

WhatsApp betont mit Nachdruck:

Es handelt sich ausdrücklich nicht um Sicherheitslücken in der WhatsApp-App selbst.

Die Schwachstellen liegen in den veralteten Systemstrukturen der jeweiligen Smartphone-Hersteller.

Schadprogramme können Daten bereits abgreifen, noch bevor die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greifen kann.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Herstellerangaben, ab welchen exakten Betriebssystem-Versionen die Login-Sperre zuschlägt.

Wenn Angreifer Zugriff auf die Systemebene eines Smartphones erlangen, hilft selbst die stärkste Verschlüsselung von WhatsApp nichts mehr. Um genau dieses massive Einfallstor abzuriegeln, verlangt der Dienst nun zwingend den neuesten Softwarestand des Mobiltelefons.

Teil einer umfassenden Sicherheitsstrategie

Die Login-Sperre steht nicht für sich allein, sondern reiht sich in ein ganzes Paket an Schutzmaßnahmen ein, das WhatsApp in den vergangenen Monaten forciert hat. Die Entwickler haben die Abwehr gegen Betrugsversuche und Cyberkriminalität deutlich nachgeschärft:

Warnmeldungen vor der Verwendung von inoffiziellen Web-Clients wurden intensiver getestet.

Neue Mechanismen schützen Konten noch verlässlicher vor betrügerischen Chat-Nachrichten und Spam.

Ein Hinweisschirm leitet betroffene Smartphone-Besitzer direkt in die Einstellungen des Handys weiter, um dort das Update anzustoßen.

Nutzer, die auf den Sperrbildschirm stoßen, erhalten dort eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erst wenn die Aktualisierung über die Systemeinstellungen des Geräts vollständig aufgespielt wurde, öffnet sich der Messenger wieder regulär.

Feste Stichtage: Wann WhatsApp den Support für Android und iOS beendet

Neben der neuen Login-Sperre setzt WhatsApp in regelmäßigen Abständen harte Deadlines für veraltete Geräte. Wer den vorgeschriebenen Versionssprung hardwarebedingt nicht mehr durchführen kann, verliert den Zugriff dauerhaft:

Android-Nutzer: Seit dem 8. September 2026 wird Android 5 (sowie alle älteren Versionen) nicht mehr unterstützt. Als absolute Mindestvoraussetzung gilt seither Android 6.

Seit dem 8. September 2026 wird Android 5 (sowie alle älteren Versionen) nicht mehr unterstützt. Als absolute Mindestvoraussetzung gilt seither Android 6. Apple-Nutzer (iOS): Der nächste Stichtag ist offiziell im FAQ-Bereich des Dienstes fixiert. Ab dem 30. November 2026 werden ausnahmslos iOS 15.5 oder noch neuere Versionen unterstützt.

Wer ein Mobiltelefon besitzt, für das der Hersteller keine kompatible Softwareversion mehr bereitstellt, hat letztlich keine andere Wahl, als auf ein neueres Smartphone umzusteigen. Der Messenger stellt mit diesem Schritt unmissverständlich klar, dass moderne Nutzersicherheit nur auf einem absolut zeitgemäßen Fundament gewährleistet werden kann.