Ungewohnt starkes Erdbeben erschüttert Tirol

Schon wieder hat die Erde in Tirol gebebt.

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Bei Hall in Tirol ist in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben der Magnitude 3,7 verzeichnet worden, berichtete die Geosphere Austria. Die Erschütterung wurde von zahlreichen Personen gespürt, acht Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 1,9. Schäden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten.

Erst Ende September hatte es in Tirol ein ähnlich starkes Erdbeben gemessen. Das Beben 6 KIlometer südlich von Innsbruck erreichte damals sogar die Stärke 3,8.