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Nächtlicher Schock

Ungewohnt starkes Erdbeben erschüttert Tirol

Panoramablick auf Hall in Tirol mit der Pfarrkirche St. Nikolaus und Bergen im Hintergrund.
© Getty Images
Schon wieder hat die Erde in Tirol gebebt.
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Bei Hall in Tirol ist in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben der Magnitude 3,7 verzeichnet worden, berichtete die Geosphere Austria. Die Erschütterung wurde von zahlreichen Personen gespürt, acht Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 1,9. Schäden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten.

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Erst Ende September hatte es in Tirol ein ähnlich starkes Erdbeben gemessen. Das Beben 6 KIlometer südlich von Innsbruck erreichte damals sogar die Stärke 3,8.

S E R V I C E - Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria. Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien

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