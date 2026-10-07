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Achtung, heftig! Nicole Scherzinger zeigt Horror-Verbrennung

Judith Leopold
von
Drei Tänzerinnen in glitzernden Outfits treten auf einer Bühne mit Mikrofonen auf.
© Getty Images
Nach einem schmerzhaften Unfall mit kochendem Wasser zeigt Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls nun erstmals die deutlichen Spuren ihrer Verbrennungen.
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Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin am Dienstag mehrere Fotos ihrer schweren Verletzung. Rund eine Stunde vor dem Auftritt mit den Pussycat Dolls in Düsseldorf war kochendes Wasser über ihr Bein gelaufen. Dennoch stand die Musikerin wenig später vor den Fans auf der Bühne, um das geplante Konzert durchzuziehen. Zu den Bildern im Bühnenoutfit stellte sie die unverhüllten Wunden gegenüber und schrieb dazu: "Was sie sehen und was sie nicht sehen."

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Schwere Wunden am Bein

Auf den Aufnahmen sind deutliche Rötungen, Blasen und verkrustete Stellen zu erkennen. Das Unglück ereignete sich für Nicole Scherzinger am Samstag, 26. September, kurz vor der Show. Trotz der schmerzhaften Verbrühung entschied sich die Frontfrau damals dafür, den Auftritt nicht abzusagen, und kommentierte den Vorfall mit den Worten: "Nichts wie kochendes Wasser eine Stunde vor dem Auftritt auf dem Bein. Aber die Show muss weitergehen."

Arm mit Narben und Wunden; im Hintergrund sitzt eine Person in blauer Hose.
Nicole Scherzingers Verletzungen © Instagram

Erfolgreiche Tournee geht weiter

Auch nach dem schweren Unfall setzte die Band ihre Auftritte fort. Die aktuelle Tournee führt die Musikerinnen durch mehrere Stationen:

Drei Sängerinnen tanzen und singen auf einer hell beleuchteten Bühne in Oslo.
Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts © Getty Images

Comeback der bekannten Girlgroup

Drei Sängerinnen in glitzernden Outfits performen auf einer Bühne.
Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts © Getty Images For ABA

Erfolge

Mit den Pussycat Dolls feierte die Gruppe in den 2000er-Jahren weltweite Erfolge mit bekannten Hits wie "Don't Cha" und "Buttons". Seit dem Jahr 2026 steht Nicole Scherzinger wieder gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Ashley Roberts und Kimberly Wyatt als Trio auf den Konzertbühnen. Die Musikerinnen führen ihre gemeinsame "PCD Forever"-Tournee der Pussycat Dolls trotz der Verletzung wie geplant fort.

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