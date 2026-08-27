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Ethikverstoß?

Wegen Posting: Neue Anzeige gegen ORF-Anchor Wolf

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend bei einer Veranstaltung mit hellem Hintergrund.
© APA/GEORG HOCHMUTH
ORF-Star Armin Wolf bekommt eine neue Anzeige. Der Grund ist ein Posting von ihm. Es geht um einen Ethikverstoß.
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Weil er das rechtsgerichtete Info-Portal exxpress.at als "rassistische Fake News-Schleuder" bezeichnet hatte, gab es eine Anzeige gegen Armin Wolf. Jetzt hat er sich auf bluesky dazu geäußert, dass er "das Posting nicht mehr schreiben würde, weil es den Zeitaufwand nicht wert war." Er halte es aber "für faktisch korrekt."

Neue Anzeige

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler hat Wolf wegen seines bluesky-Kommentars erneut angezeigt. Und zwar bei ORF-Chefin Ingrid Thurnher persönlich. Es geht um einen Ethikverstoß, schreibt er und erwartet die Antwort der ORF-Chefin.

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