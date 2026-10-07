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Kein Rückzug

Zeiler an SPÖ: "Von mir werden Sie weiter viel hören"

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Manager "wünscht" Marterbauer "alles Gute", will aber offenbar weiter um die SPÖ kämpfen. Er wollte bekanntlich SPÖ-Chef werden.
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Bei den Sozialdemokraten werden Mitglieder und Gremien aktuell direkt über die jüngsten Neuerungen in Kenntnis gesetzt. Der abtretende Parteichef Andreas Babler wandte sich in einem Video an die Parteimitglieder, um die Ereignisse der vergangenen Tage zu erklären. Dabei betonte er, dass er "auf Wunsch" des designierten Vizekanzlers Markus Marterbauer künftig als Minister weitermachen wolle. Zukünftig stehen Babler Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher geschäftsführend zur Seite. Diese wandten sich bereits mit einem Brief an die Vorstandsmitglieder.

Nach Babler-Aus: Jetzt spricht Zeiler

Nach dem Kompromiss war zunächst unklar geblieben, ob der Medienmanager Gerhard Zeiler weiterhin Interesse an der Position des Parteivorsitzenden hat. Nun bezog Zeiler nach dem Babler-Aus mit einem Video auf Instagram Stellung:

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Zeiler erklärt: 'Darum ist es mir gegangen'

In seinem Statement erklärte Zeiler: "Mir ist es bei meinem Angebot darum gegangen, einen Erneuerungsprozess in der SPÖ einzuleiten, denn der bisherige Kurs hat Österreich und die Sozialdemokratie in eine falsche Richtung geführt. Dem hat die Parteispitze am Sonntag mit der Ernennung von Markus Marterbauer Rechnung getragen."

Klare Wünsche für die Zukunft

Zeiler wünschte Marterbauer in seinem Statement "aus ganzem Herzen erstens ein schnelles Gesund werden und zweitens viel Erfolg, wenn er die SPÖ übernimmt." Gleichzeitig kündigte er an, die politischen Entwicklungen weiterhin kritisch zu begleiten. Er werde es sich nicht nehmen lassen, "beständig auf die notwendigen Lösungen hinzuweisen, die Österreich und die SPÖ benötigen, damit wir nicht gegen die Wand fahren und damit Österreich auch in Zukunft ein erfolgreiches, ein soziales und gerechtes Land bleibt."

Zeiler: "Von mir werden Sie weiter viel hören"

Zeiler betont zum Schluss: "Das erfordert Mut und das erfordert vor allem auch neue Ideen. Und über diese neuen Ideen werden Sie von mir in den nächsten Wochen und Monaten viel hören."

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