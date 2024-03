Handball-Wunderteam plant gegen Kroatien nächsten Coup

Unser Handball-Nationalteam will sich nach der EURO-Sensation vor wenigen Wochen jetzt auch ein Ticket für die olympischen Spiele in Paris sichern.

Teamchef Ales Pajovic hat für den Auftakt der Olympia-Qualifikation gegen Kroatien am Donnerstag (ab 20.15 Uhr im Sport24-LIVETICKER) wieder das Motto "All In" ausgerufen. Bei der EM in Deutschland hat das schon funktioniert, damals entfachte die Truppe rund um Superstar Mykola Bilyk eine wahre Handball-Euphorie im ganzen Land. Das soll jetzt erneut klappen.

+++ Die Top-Wetten auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Erneut ist unser Team in Deutschland gefordert, diesmal wird nicht in Köln, sondern in Hannover. Mit den Kroaten ist es bereits das 16. Duell, das die ÖHB-Auswahl erst drei Mal gewinnen konnte. Doch ausgerechnet das letzte Duell macht unserem Team Mut. Bei der EM im Winter konnte man dem Auftaktgegner in der Olympia-Quali ein 28:28 abringen.

Kapitän Mykola Bilyk: „Es ist für uns etwas ganz Besonderes eine Olympia-Quali zu spielen. Was die nächsten Tage auf uns zukommt, werden wir als Team genießen. Die Olympischen Spiele sind für mich persönlich das Allergrößte.“ Dennoch geht unser Team wieder als Krasser Außenseiter (hier die Quoten zum Spiel auf www.admiral.at) in die Partie in der ZAG Arena. Danach warten am Wochenende die Schickalsspiele gegen Algerien und Deutschland.