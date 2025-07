15.000 Tchibo-Kunden beteiligen sich an der Kleidersammlung

Seit 2023 sammelt Tchibo gemeinsam mit seinen Kunden aussortierte Kleidung und Heimtextilien – gemeinsam setzt man ein Zeichen für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung.

Unter dem Motto „Zweites Leben für Textilien“ können Kunden in 120 österreichweiten Tchibo-Filialen gut erhaltene Stücke abgeben. In Zusammenarbeit mit Re-Use Austria werden diese in den Kreislauf zurückgeführt – für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Insgesamt 15.000 Kunden haben sich während aktionsbezogener Sammelzeiträume bereits beteiligt. Die aktuelle Sammelaktion läuft noch bis zum 26. Juli und hat zum Thema „Kleider und Röcke“.

Motto 2025: "Kleider & Röcke". © Daniel Willinger

Nachhaltigkeit braucht Beteiligung

„Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen. Dass bereits so viele Kund*innen unsere Textilsammlung unterstützen, zeigt das wachsende Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft“, betont Paul Unterluggauer, Geschäftsführer von Tchibo Österreich. „Mit unseren gezielten Sammelaktionen und der Expertise von Re-Use Austria schaffen wir konkrete Lösungen gegen die Wegwerfmentalität.“

Auch Matthias Neitsch, Geschäftsführer von Re-Use Austria, unterstreicht den Wert der Spenden: „Die gute Qualität der Textilien überzeugt. Nur so funktioniert eine effiziente und ressourcenschonende Aufbereitung. Solche Spenden sind besonders wertvoll für die Wiederverwendung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.“

Regional aufbereitet – sozial wirksam

Die Textilien werden von den Mitgliedsorganisationen von Re-Use Austria – darunter Caritas Kärnten, Volkshilfe Wien, Volkshilfe Oberösterreich und WAMS Tirol – sorgfältig geprüft und in einem Zwei-Stufen-Modell weiterverarbeitet:

Wiederverwendbare Kleidung wird entweder in Second-Hand-Shops verkauft oder stark vergünstigt bzw. kostenlos an Bedürftige weitergegeben.

Teilweise brauchbare Textilien gelangen ins Textilrecycling und werden in regionale Produkte wie Dämmstoffe, Fasern oder Putztücher umgewandelt.

Die Erlöse der Weiterverwertung finanzieren karitative Projekte und fördern integrative Arbeitsplätze, wodurch zusätzlich lokale Wertschöpfung entsteht.

Eine runde Sache für die KundenTchibo ist seit jeher bekannt dafür, die Bedürfnisse der Kund*innen in den Mittelpunkt zu stellen:1. Der Schrank ist voll, die Kleidung gut erhalten, wie geht man damit möglichst verantwortungsvoll um?2. Einfach und unkompliziert ist die Spende in 120 Tchibo Filialen möglich. Bei einer Befragung bestätigen 50% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie die Abgabe in ihrer Stammfiliale als sehr praktisch empfinden, da sie dort ohnehin regelmäßig einkaufen oder Kaffee trinken gehen.3. Danach werden die Textilien an die Re-Use Austria Partnerbetriebe übergeben, die die Spendenware bewerten, sortieren und aufbereiten. Im Sinne der Sozialwirtschaft ist der Zustand der Textilien enorm wichtig. Kaputtes muss aufwendig heraussortiert und letztendlich mit Kostenaufwand entsorgt werden. Kaum getragene oder gut gepflegte Textilien jedoch bleiben im Kreislauf und finanzieren diesen so wichtigen Part der textilen Kreislaufwirtschaft.