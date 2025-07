3SI Immogroup mit starkem Halbjahr - über 140 Wohnungsverkäufe

Rekord-Halbjahr für 3SI Immogroup: Über 140 Wohnungen verkauft – durchschnittlicher Kaufpreis über 600.000 Euro und über 7.000 pro m2.

Die 3SI Immogroup startet mit einem historischen Rekordergebnis ins Jahr: Bereits über 140 Eigentumswohnungen wurden im ersten Halbjahr 2025 verkauft – so viele wie nie zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum. Damit hat das Wiener Familienunternehmen bereits zur Jahresmitte mehr Objekte vermittelt als im gesamten Jahr 2023 mit 90 Verkäufen und nahezu das Jahresergebnis 2024 mit 180 Verkäufe erreicht. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei über 600.000 Euro und über 7.000 Euro pro m2.

Für das Gesamtjahr rechnet die 3SI Immogroup mit bis zu 300 Transaktionen – ein eindrucksvoller Beleg für die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach qualitätsvollem Eigentum in Wien. „Unsere konsequente Strategie trägt Früchte. Die starke Halbjahresbilanz bestätigt nicht nur unsere Marktposition, sondern zeigt, wie groß das Bedürfnis nach sofort verfügbarem, hochwertigem Wohnraum in Wien ist“, freut sich Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Wachstum auf ganzer Linie – mehr Verkäufe, mehr Projekte, mehr Wohnungen

Mit über 500 Eigentumswohnungen im aktiven Verkauf, weiteren Projekten in Planung und einer starken Investitionspipeline baut die 3SI Immogroup ihre Marktpräsenz deutlich aus. Zeitgleich liegen über 50 Kaufangebote für aktuell verfügbare Objekte vor – ein klares Zeichen für das ungebrochene Vertrauen in Qualität, Lage und Handschlagmentalität der 3SI Immogroup.

Mit einem Verkaufspreis von über 19.000 Euro pro m² markiert eine Wohnung im 9. Bezirk nicht nur das Spitzenergebnis des ersten Halbjahres, sondern auch den bislang höchsten Einzelverkauf der 3SI Immogroup.

Auch im Zinshausbereich wurde das Portfolio im ersten Halbjahr um sieben neue Liegenschaften erweitert, darunter Investments in zentralen Bezirken wie Landstraße, Wieden und Neubau. Das ermöglicht der 3SI Immogroup, über 100 weitere Wohnungen in Wien zu errichten und so dem steigenden Bedarf an qualitätsvollem Wohnraum gerecht zu werden.

3SI Immogroup bleibt aktiv und wird weiter Chancen nutzen

Während viele Marktteilnehmer angesichts der volatilen Marktlage noch zögern, investiert die 3SI Immogroup durchdacht und mit Weitblick: Bereits neun Projekte wurden dieses Jahr erfolgreich fertiggestellt, darunter die prestigeträchtigen Projekte The Legacy, Vivienne und The Liberty. Bis diesen Sommer folgen weitere acht Fertigstellungen, die sofort bezugsfertigen Wohnraum bieten.

„Wir kaufen weiter, wir bauen weiter und wir bringen mehr Wohnungen auf den Markt als je zuvor. Unsere Rolle als aktiver, verlässlicher Stadtentwickler ist heute wichtiger denn je“; ist sich Schmidt der Verantwortung bewusst.

Blick nach vorn: Neue Projekte und starker Vertrieb „Die Marktentwicklung spricht eine klare Sprache. Hochwertige, fertiggestellte Wohnungen in guter Lage sind begehrt, wie selten zuvor und wir sind bereit, diese Nachfrage zu bedienen“, verspricht Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler. So ist der Verkaufsstart von drei revitalisierten Stilaltbauprojekten in der Mariahilfer Straße 127, Halbgasse 20 und Rotenlöwengasse 16 erfolgt und stößt bei Eigennutzern wie Investoren auf großes Interesse. Auch hier sind über den Sommer weitere Verkaufsstarts wie in der Paulusgasse und Hagenmüllergasse im 3. Bezirk oder in der Kröllgasse im 15. Bezirk geplant.