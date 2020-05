Nach 20 Jahren "Summer-Splash": "Splashline" ist insolvent

Wien. Matrua-Reisen-Anbieter "Splashline", bekannt für das Veranstaltungs-Format "Summer-Splash" ist insolvent. In einem Instagram-Posting hieß es: "Für viele Branchen - vor allem für den (Event-)Tourismus - geht es zur Zeit ums nackte „Überleben“. Einige werden es schaffen – manche leider nicht. Wir mussten seit 10. März alle Großveranstaltungen in Österreich canceln, beginnend mit ÖBB S’COOL, dem größten Schulskikurs Österreichs am Kärntner Nassfeld. Die ersatzlosen Absagen von SUMMER SPLASH in Italien und SPRING BREAK EUROPE in Kroatien taten dabei besonders weh, waren aber alternativlos." Der Veranstalter reichte am 28. Mai den Insolvenzantrag ein.

"Danke für die letzten 25 Jahre"

"Wir schauen mit Stolz und ohne Reue auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. Die vielen glücklichen Gesichter, emotionalen Momente und berührenden Feedbacks sind in unseren Herzen „archiviert und gespeichert“. Für immer! Unsere KundInnen, KooperationspartnerInnen und Teammitglieder haben ein wertvolles Stück Geschichte mit uns geschrieben. Bis heute hatten wir den besten Job der Welt!

Wer hätte gedacht, dass das „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich himself beim 20jährigen Jubiläum von „Summer Splash“, das wir mit voller Stolz und „Ganslhaut“ verfolgt haben, das letzte „I am from Austria“ von „Summer Splash“ sein wird. Eine Ära geht zu Ende, hier die schönsten Momente aus 20 Jahren SUMMER SPLASH! Euer SPLASHLINE und SUMMER SPLASH Team", endet das Instagram-Posting.

x