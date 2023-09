Riesen-Ansturm auf das neue iPhone 15

Die Vorbestellungen für das neue iPhone 15 in Österreich laufen "sensationell", ist seitens der Mobilfunker zu hören.

Seit letzten Freitag kann man das iPhone 15 bei Apple, im Fachhandel und bei den heimischen Mobilfunkern A1, Magenta und Drei vorbestellen.

Und: Es ist zwar wie jedes Jahr "nur" ein neues Apple-Smartphone - aber der Ansturm ist dem Vernehmen nach gigantisch. Gleich nach Start der Vorbestellungen vergangenen Freitag ging der Klick-Run auf die neuen Geräte los und brachte die Server teils kräftig ins Schwitzen.

"Heuer besonders starkes Interesse"

Genaue Zahlen dürfen die Mobilfunker nicht nennen, Apple hat da sehr strenge Regeln. Aber man sei "sehr zufrieden", ist von Insidern zu hören. "Es laufe "sensationell gut", heißt es beispielsweise bei Drei.

"Wir merken heuer ein besonders starkes Interesse quer über alle Verkaufskanäle. Besonders auf der Service Hotline haben viele Magenta Kundinnen und Kunden wegen des neuen iPhone 15 angerufen. Wir hatten allein am Freitag um ein Fünftel mehr Anrufe als normal an einem Freitag", heißt es seitens Magenta.

Pro-Modelle am gefragtesten

Am gefragtesten sind die Premium-Modelle iPhone 15 Pro und 15 Pro Max mit Titan-Rahmen. Dieses Material verwendet iPhone das erste Mal bei einem iPhone.

Klarer Bestseller ist das Luxus- und teuerste Gerät iPhone 15 Pro Max, das mit der Periscope-Kamera für Mega-Zoom die revolutionärste technische Neuerung hat.

Bei den Farben liegt bei den Pro-Modellen das neue "Titan Natural" in Führung, aber auch "Titan Schwarz" sei sehr beliebt.

Das Basismodell iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ist in fünf Farben erhältlich: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. Die Pink-Premiere für das iPhone komme sehr gut an, heißt es.

Günstiger als Vorgänger iPhone 14

Die große Überraschung bei der Präsentation war, dass Apple das iPhone 15 nicht teurer macht als den Vorgänger iPhone 14. Im Gegenteil: Die neuen Geräte sind sogar günstiger geworden, zumeist 50 bis 100 Euro im Verlgeich zum 14er.

Bei Apple (also ohne Mobilfunkvertrag) kostet das iPhone 15 ab 949 Euro, daas iPhone 15 Plus ab 1.099 Euro. Das iPhone 15 Pro startet bei 1.199 Euro, das 15 Pro Max bei 1.449 Euro.

Die Mobilfunker bieten die Geräte mit Vertrag günstiger an.

Ab 22. September in den Shops

Ausgeliefert werden die vorbestellten iPhone-15-Smartphones ab kommenden Freitag, 22. September. Ab dann sind sie auch in den Shops.