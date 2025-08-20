›Alfies‹ ist der erste Online-Supermarkt Europas mit KI-Einkaufsassistenten

Was essen wir heute? – Europas erster KI-Einkaufsassistent gibt die Antwort: Der Online-Supermarkt Alfies bringt digitalen Helfer direkt in den Warenkorb und liefert Inspirationen für Rezeptideen, Wochenpläne oder Menüvorschläge für besondere Anlässe.

Alfie funktioniert als smarter Begleiter im Alltag: Nutzer können Zutaten eingeben, die bereits zu Hause sind, und erhalten passende Rezeptvorschläge. Wer längerfristig planen möchte, lässt sich gleich einen kompletten Speiseplan für die Woche erstellen. Auch Events wie Kindergeburtstage oder Dinnerpartys lassen sich mit wenigen Klicks organisieren – inklusive automatisch berechneter Mengen für alle Gäste. Darüber hinaus kennt sich der Assistent mit Foodpairing aus: Zu einem Gericht schlägt er etwa die passende Weinbegleitung vor. Die benötigten Produkte landen anschließend mit einem Klick im Einkaufswagen und können direkt über Alfies bestellt werden.

Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies © Alfies

„Ein logischer Schritt in unserer Mission“

Für Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies, ist Alfie die konsequente Weiterentwicklung des Angebots:

„Unsere Mission ist, das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Das tun wir mit der bequemen Online-Bestellung und der Lieferung innerhalb von 60 Minuten, aber auch mit der Mitnahme leerer Pfandgebinde. Die Schaffung unseres Einkaufsassistenten Alfie ist ein weiterer logischer Schritt in diese Richtung. Unser Ziel mit dem KI-Assistenten ist es, unsere Kunden zu inspirieren, sodass sie neue Produkte entdecken bzw. sie Produkte nach vorgegebenen Kriterien noch schneller finden.“

Alfie ist sowohl in den Alfies-Apps als auch in der Browser-Version verfügbar.

So funktioniert Alfie

Der KI-Assistent, der auf einem Transformer-Sprachmodell basiert, wird über ein Symbol im Shop gestartet. Nach dem Prinzip bekannter Chatbots können Nutzer ihre Fragen oder Wünsche in ein Dialogfeld eingeben. Daraufhin liefert Alfie Rezeptideen, Produktempfehlungen oder ganze Menüvorschläge.

Die Empfehlungen lassen sich individuell anpassen – etwa nach Ernährungsstil, Allergien oder kulinarischen Vorlieben. Ob vegan, glutenfrei oder mediterran: Alfie schlägt passende Produkte vor und sorgt dafür, dass kein wichtiger Bestandteil im Warenkorb fehlt.

Stefan Starflinger, Co-Founder IsarTech © IsarTech Conversational AI

Partnerschaft mit IsarTech

Für die Entwicklung hat Alfies mit dem Münchner Unternehmen IsarTech zusammengearbeitet, das auf KI-Assistenten für den E-Commerce spezialisiert ist.

„Mit der Implementierung unseres individuell gestalteten KI-Assistenten ist Alfies der erste Lebensmittelhändler, der Conversational Shopping nach Europa bringt. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des E-Commerce gemeinsam zu gestalten!“, sagt Stefan Starflinger, Co-Founder von IsarTech.

Nächste Schritte: Noch persönlicher

Der digitale Helfer soll künftig noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingehen, kündigt Michl an:

„Derzeit untersuchen wir, welche Anwendungen die Nutzer am häufigsten verwenden, um diese dann entsprechend zu verbessern. Dabei ist angedacht, dass unser Assistent künftig beim Planen und Erstellen von Einkaufslisten, beim Geben hilfreicher Produkthinweise, beim Vergleichen von Optionen sowie beim Vorschlagen relevanter Produkte vergangene Einkäufe der Kunden berücksichtigt.“

Damit will Alfies nicht nur Rezepte liefern, sondern auch ein personalisiertes Einkaufserlebnis schaffen – und den nächsten Schritt in Richtung Zukunft des Online-Shoppings gehen. www.alfies.at

