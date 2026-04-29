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Amicelli
© Amicelli

Sommer im Röllchen:

Amicelli präsentiert Limited Edition mit Kokos-Creme

29.04.26, 09:57
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Mit einer neuen Limited Edition sorgt Amicelli rechtzeitig zum Start in die warme Jahreszeit für frischen Wind im Süßwarenregal.  

Ab Mitte April ist in Österreich erstmals eine Variante mit feiner Kokos-Creme erhältlich, die den klassischen Knuspergenuss um eine exotische Note erweitert. Die Kombination aus knusprigem Waffelröllchen, zarter Milchschokolade und einer cremigen Kokosfüllung verspricht dabei ein sommerlich-leichtes Geschmackserlebnis.

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© Amicelli

Seit Jahren steht Amicelli für unkomplizierten Genuss im Alltag – ob zum Kaffee, im Büro oder als kleine süße Pause zwischendurch. Mit der neuen Sorte reagiert die Marke auf den wachsenden Trend hin zu fruchtigen und exotischen Geschmacksrichtungen. „Mit der Limited Edition Kokos-Creme greifen wir diese Entwicklung auf und bringen erstmals eine fruchtige Variante auf den Markt“, erklärt Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer von RITTER SPORT Österreich.

Die neue Edition ist als 200-Gramm-Packung mit 16 Röllchen erhältlich und präsentiert sich auch optisch passend zur Saison: Türkis- und Weißtöne verleihen der Verpackung einen sommerlichen Look. Produziert wird die Limited Edition – wie alle Amicelli-Produkte – im burgenländischen Breitenbrunn, wo die Marke seit ihrer Übernahme durch RITTER SPORT im Jahr 2021 für den Weltmarkt hergestellt wird.

Neben dem Geschmack spielt auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: Der verwendete Kakao stammt zu 100 Prozent aus zertifizierten Quellen. Damit unterstreicht das Traditionsunternehmen seinen Anspruch, Genuss und verantwortungsvolle Produktion miteinander zu verbinden.

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