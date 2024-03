AUA: Auch nächste Woche gibt es wieder Flugausfälle

Am Donnerstag findet die Betriebsversammlung statt, 304 Flüge wären im Programm.

Heute fallen bei den Austrian Airlines (AUA) 150 Flüge aus. Sie wurden wegen einer ursprünglich angekündigten, dann aber verschobenen Betriebsversammlung des fliegenden Personals gestrichen. Die Passagiere wurden, soweit möglich, umgebucht, sagte eine AUA-Sprecherin am Freitag zur APA. Am kommenden Donnerstag findet die Betriebsversammlung nun statt, damit drohen weitere Ausfälle. Indessen ist noch bis morgen ein Streik der AUA-Mutter Lufthansa in Deutschland aufrecht.

Am kommenden Donnerstag stehen theoretisch 304 Flüge im Programm der AUA, damit würden 31.000 Fluggäste transportiert werden. Mit Ausfällen ist jedenfalls wieder zu rechnen. Wie viele Flüge genau abgesagt werden und wie viel mit Umschichtungen und Umbuchungen abzufangen sei, sei noch nicht abschätzbar und werde derzeit evaluiert. "Wir tun alles, um unsere Fluggäste früh zu informieren und möglichst viele Flüge zu halten", sagte die Sprecherin.

12.800 Passagiere betroffen

Die heutigen Flugausfälle hätten jedenfalls 12.800 Passagiere betroffen und bei der AUA einen Schaden von 4 Mio. Euro verursacht. Die AUA hält die geplante Betriebsversammlung für illegal und geht auch rechtlich gegen diese vor.

Hintergrund der Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen mit dem AUA-Bordpersonal. Die Vorstellungen für eine Gehaltserhöhung gehen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite massiv auseinander. Die Arbeitgeber bieten ein Plus von 4,5 Prozent an und stellen bei längerer Laufzeit auch mehr in Aussicht. Die Gewerkschaft fordert hingegen 30 Prozent mehr Gehalt sowie mehr Urlaub und andere Dinge.

Beim der deutschen AUA-Mutter Lufthansa dauert indessen der seit Donnerstag laufende Warnstreik des Bodenpersonals noch bis morgen an. Die Gewerkschaft Verdi hat die Lufthansa-Mitarbeiter am Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen bis Samstag, 7.10 Uhr, zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffene Passagiere sind laut Flughafen angehalten, sich bei der Fluggesellschaft über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Auswirkungen für Österreich sind bisher sehr überschaubar. Geplante Flüge von und nach Deutschland würden aktuell laut Flughafen Wien planmäßig stattfinden, sagte die AUA-Sprecherin.