© APA

Stellenabbau

Knalleffekt bei Lenzing: 500 Jobs wackeln

26.09.25, 11:50
Teilen

Noch heuer sollen 200 Mitarbeitern abgebaut werden.

Beim börsennotierten Faserhersteller Lenzing könnten 500 Jobs wackeln - 200 Stellen sollen laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) noch heuer abgebaut werden. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen des Angestelltenbetriebsrats Stephan Gruber. Die Lenzing-Pressestelle wollte sich auf APA-Anfrage nicht dazu äußern, es gab also weder Bestätigung noch Dementi.

Beim Gros der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfte es sich um Angestellte aus der Verwaltung handeln. Diese machen unter den 200 Stellen, die bis Jahresende abgebaut werden sollen, 70 Prozent aus; 30 Prozent seien Arbeiter. In den darauffolgenden zwei Jahren sollen laut den mutmaßlichen Plänen 300  Verwaltungstätigkeiten ins billigere Ausland ausgelagert werden.

Betriebsversammlung am Montag

Etwas mehr Klarheit könnte es am Montag geben, wenn im oberösterreichischen namensgebenden Lenzing eine Betriebsversammlung und eine Aufsichtsratssitzung stattfinden sollen. Laut OÖN wollen hier Arbeitnehmervertreter mit einer Resolution "noch etwas erreichen".

Bereits bei einem Pressegespräch Anfang August zur Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 wollte Lenzing-CEO Rohit Aggarwal einen Personalabbau in Österreich auf entsprechende Nachfrage hin nicht ausschließen. Die Lenzing-Gruppe hatte den Umsatz im ersten Halbjahr gegenüber der ersten Hälfte 2024 um 2,3 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte um 63,3 Prozent auf 268,6 Mio. Euro zu.

