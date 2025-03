Beliebtes Restaurant ist pleite

Über die Noah GmbH, die das Restaurant "Speiserberg" betreibt, wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Oberösterreich. Am 4. März 2025 wurde über das Vermögen der Noah GmbH, Betreiberin des Restaurants "Speiserberg" in St. Florian (Bezirk Linz-Land), ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Steyr eröffnet. Der Antrag erfolgte durch das Unternehmen selbst.

Laut dem Kreditschutzverband "KSV 1870" sind zwei Mitarbeiter sowie etwa 30 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 171.000 Euro, während die Höhe der Vermögenswerte noch unklar ist. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 29. April 2025 beim KSV 1870 anmelden.

Gründe für die Insolvenz

Die Noah GmbH wurde am 17. Mai 2023 gegründet und betreibt seitdem das Restaurant "Speiserberg" in St. Florian. Als Hauptgründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen Personalmangel sowie eine unregelmäßige Auslastung des Restaurants.

Sanierungsplan mit 20-Prozent-Quote

Das Unternehmen strebt eine Sanierung an und bietet den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Diese Mindestquote soll durch die Weiterführung des Restaurants oder gegebenenfalls durch externe Investitionen aufgebracht werden. "Der KSV1870 wird sich für eine Verbesserung der angebotenen Quote, zumindest im Hinblick auf frühere Zahlungen der Sanierungsplanraten einsetzen", so Alexander Meinschad vom KSV 1870, der die Gläubiger vertritt.

Wichtige Termine für Gläubiger

Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 13. Mai 2025 angesetzt. Am 3. Juni 2025 werden die Gläubiger über den vorgeschlagenen Sanierungsplan beraten und abstimmen. Laut KSV konnten die Angaben des Unternehmens aufgrund der kurzen Zeit bislang noch nicht vollständig überprüft werden.