Beliebtes Wiener Pub ist pleite

Mit dem "The Church International Pub" steht ein weiteres Kultlokal vor dem Aus.

Wien. Seit 2019 ist das "The Church International Pub" in der Rembrandtstraße in Wien-Leopoldstadt ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer. Metal Monday, Pub Quiz und Karaoke Night - das Lokal bietet eine Vielfalt an Veranstaltungen. Trotz Stammgästen und guten Online-Bewertungen steht das Pub aber vor dem Aus.

Der Betreiber des "The Church International Pub" kann seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom Handelsgericht Wien wurde am 6. März 2025 ein Konkursverfahren eröffnet, wie der "Alpenländische Kreditorenverband" (AKV) berichtet.

Mit dem "The Church International Pub" verliert Wien ein weiteres beliebtes Lokal. Die Nachtgastronomie kämpft seit längerem mit steigenden Mieten, höheren Energiekosten und teils schwindender Kundschaft.