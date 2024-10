"Beliebtester Sandwich-Launch aller Zeiten": Neuer Burger bei Mc Donald's

Als McDonald’s den Chicken Big Mac im Vereinigten Königreich einführte, war er innerhalb von zehn Tagen ausverkauft. Jetzt hofft das Unternehmen auf einen ähnlichen Erfolg in den USA.

Ab dem 10. Oktober wird das lang erwartete Sandwich für begrenzte Zeit in den amerikanischen McDonald's-Filialen angeboten. Der Chicken Big Mac ähnelt seinem Rindfleisch-Pendant, ersetzt jedoch die Burger-Patties durch zwei knusprige Tempura-Hähnchenpattys. Dazu kommen die typische Big Mac-Sauce, Gewürzgurken, Salat und eine Scheibe Käse.

McDonald’s hat verstärkt darauf hingewiesen, mehr Hähnchenprodukte ins Sortiment aufzunehmen, da diese in der Regel günstiger als Rindfleisch sind. CEO Chris Kempczinski erklärte bei der letzten Gewinnbekanntgabe, dass das Unternehmen auf "Wachstumstreiber wie Hähnchen" setze, um sinkende Verkaufszahlen zu bekämpfen. Hähnchen mache mittlerweile in den Filialen genauso viel Umsatz wie Rindfleisch, fügte er hinzu.

"Beliebtester Sandwich-Launch aller Zeiten"

Laut einer Pressemitteilung von McDonald’s vom Donnerstag haben Kunden den Chicken Big Mac bereits gefordert, nachdem er zuvor in anderen Ländern auf der Speisekarte stand. Die kurze Einführung im Jahr 2022 im Vereinigten Königreich und Irland war der "beliebteste Sandwich-Launch aller Zeiten" in diesen Ländern.

Alle Fast-Food-Ketten kämpfen derzeit um die Ausgaben amerikanischer Kunden, die seltener auswärts essen und dabei weniger Geld ausgeben. Um den Umsatz zu steigern, bieten Unternehmen vermehrt günstige Menüs, neue Produkte und spezielle Aktionen an. McDonald’s testet außerdem in Kanada einen neuen Burger, den Big Arch, der bei Erfolg auch in den USA eingeführt werden könnte.

Wann und ob der Chicken Big Mac auch in Österreich zu kaufen sein wird, ist unklar.