Bio, regional und pflanzlich: Gebäckspender im Supermarkt überzeugen im Greenpeace-Test

Frisches Brot, knusprige Semmeln oder süße Mehlspeisen gehören für viele zum täglichen Einkauf dazu. Ein aktueller Marktcheck der Umweltschutzorganisation Greenpeace zeigt nun: Billa Plus und Penny gehören zu den klaren Spitzenreitern.

Besonders gut schnitt der Gebäckspender von BILLA PLUS ab. Im Vergleich der heimischen Supermärkte überzeugte das Angebot durch eine große Auswahl an Bio-Produkten, die Verwendung von heimischem Mehl sowie einen hohen Anteil rein pflanzlicher Zutaten. Auch BILLA und PENNY wurden von Greenpeace mit der Note „gut“ bewertet.

Große Auswahl mit Fokus auf Bio und Regionalität

Das Ergebnis des Marktchecks zeigt deutlich: Bei BILLA PLUS ist die Auswahl besonders vielfältig und nachhaltig ausgerichtet. In der Kategorie Brot und Baguette finden Kund:innen durchschnittlich 13 Produkte, von denen rund 85 Prozent mit Mehl aus Österreich hergestellt werden. Vier von fünf Produkten sind rein pflanzlich, und mehr als 30 Prozent stammen aus biologischer Produktion.

Auch bei Semmeln, Weckerln und ähnlichem Kleingebäck zeigt sich ein klarer Trend: Über 85 Prozent der Produkte sind pflanzlich, mehr als 45 Prozent Bio. Im Bereich der pikanten Snacks – etwa Käsestangerl oder Pizzaweckerl – stammt knapp die Hälfte des verwendeten Mehls aus Österreich. Ergänzt wird das Angebot durch einzelne Bio-Produkte sowie pflanzliche Spezialitäten wie Kartoffelburek in ausgewählten Filialen.

Bei süßen Mehlspeisen liegt der Anteil von heimischem Mehl immerhin noch bei rund 44 Prozent – ein weiterer Hinweis auf die zunehmende Bedeutung regionaler Rohstoffe im Sortiment.

Mehr als nur der Gebäckspender

Laut BILLA-Vorstandsvorsitzendem Erich Szuchy spiegeln die Ergebnisse die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider: Regionalität, Bio-Qualität und pflanzliche Alternativen stehen im Fokus. Gleichzeitig betont er, dass das tatsächliche Angebot an Backwaren noch deutlich größer sei als im Marktcheck erfasst – insbesondere bei BILLA, wo viele frische Produkte außerhalb der Selbstbedienungsspender angeboten werden, darunter eine breite Auswahl an Bio-Broten.

PENNY punktet im Greenpeace Marktcheck mit österreichischem Mehl und pflanzlichem Angebot. © Robert Harson

PENNY überzeugt mit klarer Herkunft

Auch PENNY konnte im Test punkten. Besonders hervorzuheben ist hier der hohe Anteil an österreichischem Mehl: Bei Brot und Baguette liegt dieser bei 86 Prozent, bei Kleingebäck bei über 83 Prozent und bei pikanten Snacks sogar bei 100 Prozent.

Zudem sind alle Brot- und Baguette-Produkte rein pflanzlich, während der pflanzliche Anteil bei Kleingebäck bei rund 83 Prozent liegt. Im Bio-Sortiment setzt PENNY derzeit auf eine kleinere, aber gezielte Auswahl mit Klassikern wie Bio-Kornspitz, Bio-Dinkelbrot und Bio-Langsemmel.

Nachhaltiger Trend im SupermarktregalDer Greenpeace-Marktcheck macht deutlich: Nachhaltigkeit spielt auch bei vermeintlich einfachen Produkten wie Brot und Gebäck eine immer größere Rolle. Bio-Qualität, regionale Herkunft und pflanzliche Zutaten entwickeln sich zunehmend zu entscheidenden Faktoren – und werden von den großen Handelsketten immer stärker berücksichtigt.