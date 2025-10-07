Boeing überholt: Das ist das meistverkaufte Flugzeug der Welt

Der Airbus A320 ist seit Dienstag das meistverkaufte Flugzeug der Welt.

Mit der Auslieferung einer Maschine an die saudische Fluggesellschaft Flynas verkaufte Airbus das 12.260. Flugzeug der A320-Baureihe und übertrumpfte damit die Boeing 737 des US-Erzrivalen, wie aus Daten der britischen Beratungsgesellschaft Cirium hervorgeht, die in der ganzen Branche beachtet werden.

Das Kurzstreckenflugzeug Airbus A320 war 1988 auf den Markt gebracht worden und hat seither zahlreiche Varianten erhalten, zuletzt die A321XLR, die eine größere Reichweite aufweist. Boeing darf zurzeit nur eine begrenzte Zahl von Flugzeugen des Typs 737 MAX ausliefern, seit dort Produktionsmängel aufgetreten sind.