Börsen-Beben wegen Trumps Zoll-Hammer

Experten befürchten ein weltweites Börsen-Beben.

Der japanische Aktienindex Nikkei ist im frühen Handel am Donnerstag um mehr als vier Prozent eingebrochen. Der Index fiel damit auf ein Achtmonatstief, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Gegenzöllen angekündigt hatte, darunter eine Zollbelastung von 24 Prozent auf japanische Waren. Der Nikkei sank im frühen Handel um bis zu 4,6 Prozent und fiel zum ersten Mal seit dem 7. August auf 34.102,00 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor bis zu 4,3 Prozent.

Nur 20 Minuten nach Handelsbeginn lagen von den 225 Unternehmen im Nikkei 217 im Minus, während nur acht Gewinne verzeichneten. Unter den 33 Branchengruppen der Tokioter Börse bekamen die Banken mit einem Minus von sechs Prozent die schlechteste Bewertung. Ein starker Rückgang der Anleiherenditen im In- und Ausland verdüsterte die Aussichten für Einnahmen aus Krediten und Investitionen.

Der Subindex der Börse für Automobilhersteller fiel um 3,3 Prozent, da im Laufe des Donnerstags zusätzliche Zölle auf Autoexporte in die USA in Kraft treten sollen. Auch die Aktien der großen japanischen Autohersteller rutschten nach den Hiobsbotschaften aus den USA tief in den Keller: Toyota sank um sechs Prozent, Nissan um 6,3 Prozent und Honda um 4,8 Prozent.