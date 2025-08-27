Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.100 aktien down -2.43% Andritz AG 60.80 aktien down -2.49% BAWAG Group AG 111.30 aktien down -0.98% CA Immobilien Anlagen AG 23.560 aktien up +1.29% CPI Europe AG 19.240 aktien up +0.84% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien equal +0% EVN AG 23.600 aktien up +0.43% Erste Group Bank AG 81.75 aktien down -1.51% Lenzing AG 27.450 aktien down -1.44% Mayr-Melnhof Karton AG 81.20 aktien down -2.87% OMV AG 47.780 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.660 aktien down -1.92% SBO AG 27.200 aktien down -0.37% Telekom Austria AG 9.400 aktien down -0.95% UNIQA Insurance Group AG 12.580 aktien down -0.79% VERBUND AG Kat. A 61.80 aktien up +0.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.000 aktien down -0.33% Wienerberger AG 30.580 aktien down -0.33% voestalpine AG 28.340 aktien down -0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
Alkoholfreies Bier wird immer beliebter
© Getty

Bier-Chef warnt

"Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen"

27.08.25, 12:31
Teilen

Oettinger-Chef prophezeit Pleitewelle bei Brauereien. 

Der deutschen Bierbranche steht nach Einschätzung des Oettinger-Chefs in den kommenden Jahren eine Pleitewelle bevor. "Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen", sagte Stefan Blaschak, der Geschäftsführer des bayerischen Getränkeherstellers, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Die Welt der Brauereien bröckelt, bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen, es wird auch die Großen treffen".

Ursache der Entwicklung ist nach Blaschaks Worten der stetig sinkende Bierkonsum in Deutschland. Bisher sei der Bierabsatz relativ konstant um zwei bis drei Prozent pro Jahr gesunken. "Dieses Jahr aber erleben wir einen Erdrutsch", sagte der Oettinger-Chef. "Der Markt ist um 7 bis 7,5 Prozent eingebrochen", sagte der Manager der Zeitung. "Die Branche verlor allein im ersten Halbjahr 2025 im Inland rund 2,6 Mio. Hektoliter, das entspricht etwa 3 Mio. Dosen pro Tag", fügte er hinzu.

Standortschließung in Braunschweig

Nach einem alljährlichen Ranking des Hopfenhändlers BarthHaas haben fünf von sechs deutschen Großbrauereien 2024 weniger Bier produziert als im Vorjahr, bei Oettinger fiel das Minus demnach besonders groß aus. Im kommenden Jahr will das Unternehmen seine Bierproduktion in Braunschweig einstellen, einem von vier Standorten. "Die Entscheidung zu Braunschweig tut mir extrem weh, die Menschen dort haben einen hervorragenden Job gemacht", sagte Blaschak der Zeitung. "Aber ich weiß, was kommen wird, und muss das Unternehmen langfristig ausrichten."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden