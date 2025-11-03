Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.200 aktien up +2.95% Andritz AG 64.75 aktien down -1.3% BAWAG Group AG 114.90 aktien up +2.68% CA Immobilien Anlagen AG 24.080 aktien down -0.17% CPI Europe AG 16.840 aktien down -0.41% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien up +0.97% EVN AG 25.800 aktien up +1.98% Erste Group Bank AG 89.70 aktien down -0.06% Lenzing AG 26.200 aktien up +0.96% OMV AG 47.700 aktien up +0.51% Oesterreichische Post AG 30.100 aktien up +0.33% PORR AG 27.650 aktien up +0.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.460 aktien up +0.37% SBO AG 29.050 aktien up +1.04% STRABAG SE 68.40 aktien up +0.74% UNIQA Insurance Group AG 12.780 aktien up +0.31% VERBUND AG Kat. A 67.30 aktien up +0.52% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien up +0.79% Wienerberger AG 25.740 aktien equal +0% voestalpine AG 30.880 aktien equal +0%
  1. oe24.at
  2. Business
Brisanter Bericht enthüllt: OpenAI mit Milliarden-Verlust
© getty

ChatGPT-Schöpfer

Brisanter Bericht enthüllt: OpenAI mit Milliarden-Verlust

03.11.25, 11:25
Teilen

Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 wird die KI von vielen genutzt und ist heute in vielen Bereichen bekannt. Trotzdem verdient das Unternehmen dahinter noch nicht genug, um seine hohen Ausgaben zu decken. 

Neue Zahlen zeigen, wie groß die Verluste derzeit sind.

Hohe Ausgaben trotz großer Nutzung

OpenAI ist nicht an der Börse. Daher muss das Unternehmen keine eigenen Finanzberichte veröffentlichen. Nun sind jedoch Zahlen durch den aktuellen Bericht von Microsoft bekannt geworden.
Microsoft hält etwa 27 Prozent an OpenAI. In dem Bericht steht, dass OpenAI im dritten Quartal einen Verlust in sehr großer Höhe verzeichnet hat. Verschiedene Fachmedien gehen davon aus, dass dieser Verlust bei rund 12,1 Milliarden US-Dollar (Währung USA) liegen könnte.

Microsoft hat laut dem Bericht bis zum 30. September bereits 11,6 Milliarden US-Dollar (Währung USA) in OpenAI gesteckt. Insgesamt soll der Betrag später 13 Milliarden US-Dollar (Währung USA) erreichen. Da Microsoft einen großen Anteil hält, wirken sich die Geschäftsergebnisse von OpenAI direkt auf die eigenen Zahlen aus. Im Bericht steht, dass die Beteiligung an OpenAI den Gewinn von Microsoft im letzten Quartal um 3,1 Milliarden US-Dollar verringert hat. Trotzdem blieb Microsoft klar im Plus und erzielte einen Gewinn von 27,7 Milliarden US-Dollar (Währung USA).

Einschätzung von Sam Altman

Der Chef von OpenAI, Sam Altman, zeigt sich trotz dieser Lage ruhig. Der Grund: ChatGPT wird sehr oft genutzt. Er sagt, dass ungefähr 800 Millionen Menschen pro Woche mit dem Dienst arbeiten. Allerdings zahlen nur wenige für ein kostenpflichtiges Angebot.

Gleichzeitig gibt OpenAI sehr viel Geld aus. Neue Produkte werden in kurzen Abständen vorgestellt. Außerdem plant das Unternehmen, sehr viel Geld in den Ausbau der nötigen Technik und Infrastruktur zu stecken. Sam Altman sagte dazu im vergangenen Jahr während einer Veranstaltung an der Stanford University (Ort in den USA), dass es für ihn nicht wichtig sei, ob das Unternehmen pro Jahr 50 Millionen oder 50 Milliarden US-Dollar (Währung USA) ausgibt. Wichtig sei nur, dass langfristig Nutzen für viele Menschen entsteht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden