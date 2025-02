Camping-Urlaub in Österreich boomt

Reise- und Buchungsportal camping.info hat die Übernachtungszahlen 2024 auf österreichischen Campingplätzen ausgewertet. Mit über 8,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet die Campingbranche bereits das vierte Rekordjahr in Folge.

Camping in Österreich ist beliebter denn je – und das nicht erst seit Kurzem. Im Jahr 2024 verzeichnete die Campingbranche mit 8,5 Millionen Übernachtungen (+ 2,09 % zum Vorjahr) einen neuen Höchststand und damit gleichzeitig das vierte Rekordjahr in Folge. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals camping.info, das mit jährlich rund 135 Millionen Seitenaufrufen und über 23.000 Campingplätzen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, auf Basis der Zahlen von Statistik Austria ermittelt.

Campingplätze bieten unterschiedliche Stellplätze für Zelte, Wohnmobile oder Autos mit Wohnwagenanhänger. © Gettyimages ×

Nach wie vor ist Kärnten mit über 2,5 Millionen Nächtigungen das beliebteste Camping-Bundesland Österreichs. Mit 2,4 Millionen Nächtigungen belegte Tirol den zweiten Platz, gefolgt von Salzburg mit über 940.000 Übernachtungen auf Rang drei. Die stärksten Zuwächse gab es in der Steiermark mit einem Plus von 5,99 %. Auch in Niederösterreich (+ 5,86 %) und Tirol (+ 5,08 %) wurden 2024 deutlich mehr Camping-Übernachtungen als im Vorjahr verzeichnet. „Camping ist längst mehr als ein Trend – sondern eine feste Größe im Tourismus, die sich von alten Klischees gelöst hat und heute für Natur, Vielseitigkeit und Qualität steht“, betont Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info

Winter-Camping liegt voll im Trend. © Gettyimages ×

2024: Warmes Frühjahr, Sommer-Rekord und Trend zum Wintercamping

Dank eines sehr warmen Frühjahrs startete das Campingjahr 2024 besonders erfolgreich. Bereits im März sorgten über 189.000 Übernachtungen – doppelt so viele wie im Vorjahr – für einen frühen Saisonauftakt. Der August erreichte mit 2,4 Millionen Nächtigungen einen neuen monatlichen Spitzenwert, was die Auswirkungen durch Starkregen und Sperrungen im September mehr als ausgleichen konnte. Auch zum Jahresende zeigt sich ein starkes Wachstum in den Übernachtungszahlen, denn Wintercamping in Österreich wird immer beliebter: Im November und Dezember stiegen die Camper-Nächtigungen um 15 bis 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Maximilian Möhrle, selbst begeisterter Skifahrer und Wintercamper in Tirol, erklärt: „Camping in Österreich entwickelt sich mit seinem hervorragenden Angebot an Winter- und Wellnesscamping immer stärker zur Ganzjahres-Urlaubsform. Betreiber profitieren nicht nur von der vorhandenen Infrastruktur – etwa der Nähe zu Skigebieten und kostenlosen Shuttle-Bussen zu den Pisten – , sondern schaffen mit Ski-Trockenräumen, beheizten Schwimmbädern und ganzen Wellness-Oasen attraktive Angebote für Wintercamper. Das macht Österreich auch abseits der Sommermonate zu einer zunehmend gefragten Destination.“

Campingübernachtungen 2024 und Veränderung zum Vorjahr

Österreich: 8.503.975 Nächtigungen (+ 2,09 %)

Kärnten: 2.531.537 Nächtigungen (- 0,06 %)

Tirol: 2.417.658 Nächtigungen (+ 5,08 %)

Salzburg: 944.397 Nächtigungen (- 0,72 %)

Steiermark: 759.520 Nächtigungen (+ 5,99 %)

Oberösterreich: 512.134 Nächtigungen (+ 3,03 %)

Burgenland: 501.385 Nächtigungen (+ 4,78 %)

Vorarlberg: 431.934 Nächtigungen (- 5,12 %)

Niederösterreich: 310.071 Nächtigungen (+ 5,86 %)

Wien: 95.339 Nächtigungen (- 8,52 %)

Die Übernachtungspreise 2024 lagen laut Recherche von camping.info auf den heimischen Campingplätzen im Durchschnitt bei 36,35 Euro/Tag. War Camping in der Schweiz in den Vorjahren an der Spitze des Preis-Rankings, so gilt Italien (39,24 €) 2024 als teuerstes Campingland. Weiterhin müssen Camper in Kroatien (38,77 €), in der Schweiz (38,66 €) beim Campingurlaub für eine Nacht vergleichsweise tiefer in die Tasche greifen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Campingpreis bei 27,52 Euro pro Nacht. Unter 17 Euro zahlen Camper für eine Übernachtung auf einem Campingplatz in Nordmazedonien (16,78 €), in der Türkei (14,59 €) und in Albanien (13,52 €).

Durchschnittliche Kosten für eine Nacht auf Österreichs Campingplätzen.

Vorarlberg: 41,09 Euro

Tirol: 40 Euro

Kärnten: 39,20 Euro

Salzburg: 34,77 Euro

Oberösterreich: 33,67 Euro

Steiermark: 32,00 Euro

Niederösterreich: 31,59 Euro

Burgenland: 28,94 Euro

Wien: 26,50 Euro

Österreichs beliebtester Campingplatz: Camping Sonnenland, Lutzmannsburg (Bgld.) © Camping Sonnenland ×

camping.info-Award-Gewinner 2025Die fünf beliebtesten Campingplätze in Österreich und Gewinner des camping.info-Award 2025 liegen im Burgenland (Camping Sonnenland, Lutzmannsburg), in Salzburg (Grubhof, St. Martin bei Lofer), in Oberösterreich (Camp MondSeeland, Tiefgraben bei Mondsee), in Tirol (Camping natürlich Hell., Fügen) und in Kärnten (Camping Brunner am See, Döbriach).