Causa Wienwert: Umfangreiche Anklage rechtskräftig

Einspruch des ehemaligen Wienwert-Chefs Stefan Gruze vom Februar abgelehnt

In der Causa Wienwert ist die umfangreiche Anklage gegen den ehemaligen Firmenchef Stefan Gruze sowie zehn weitere Personen und drei Verbände rechtskräftig. Gruze hatte gegen die Anklageschrift im Februar Einspruch erhoben, dieser wurde abgelehnt, teilte das Oberlandesgericht Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm unter anderem schweren gewerbsmäßigen Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vor.

Die WKStA ermittelte seit 2017, im Jahr darauf musste die Immobilienentwicklungsgesellschaft Wienwert Insolvenz anmelden. Geschädigt wurden vor allem Anlegerinnen und Anleger, die Anleihen des Unternehmens gezeichnet hatten.