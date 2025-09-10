Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.000 aktien down -1.25% Andritz AG 61.25 aktien down -0.73% BAWAG Group AG 111.40 aktien up +0.63% CA Immobilien Anlagen AG 22.480 aktien down -0.97% CPI Europe AG 18.420 aktien down -0.43% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien down -1.34% EVN AG 23.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 83.40 aktien down -0.6% Lenzing AG 27.350 aktien down -0.36% Mayr-Melnhof Karton AG 80.00 aktien down -0.62% OMV AG 46.800 aktien down -0.59% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.780 aktien down -0.83% SBO AG 26.150 aktien down -0.95% Telekom Austria AG 9.450 aktien down -0.63% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 61.70 aktien down -0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.300 aktien down -0.23% Wienerberger AG 28.740 aktien up +0.07% voestalpine AG 28.320 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Wienwert Stefan Gruze
© Wienwert

Einspruch abgelehnt

Causa Wienwert: Umfangreiche Anklage rechtskräftig

10.09.25, 11:35
Teilen

Einspruch des ehemaligen Wienwert-Chefs Stefan Gruze vom Februar abgelehnt  

In der Causa Wienwert ist die umfangreiche Anklage gegen den ehemaligen Firmenchef Stefan Gruze sowie zehn weitere Personen und drei Verbände rechtskräftig. Gruze hatte gegen die Anklageschrift im Februar Einspruch erhoben, dieser wurde abgelehnt, teilte das Oberlandesgericht Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm unter anderem schweren gewerbsmäßigen Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vor.

Die WKStA ermittelte seit 2017, im Jahr darauf musste die Immobilienentwicklungsgesellschaft Wienwert Insolvenz anmelden. Geschädigt wurden vor allem Anlegerinnen und Anleger, die Anleihen des Unternehmens gezeichnet hatten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden