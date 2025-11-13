Chaos bei VW: Mega-Investitionen plötzlich verschoben

Volkswagen-AR verschiebt Verabschiedung von Investitionspaket: Kein Statement von VW.

Einem Zeitungsbericht zufolge hat der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns die Verabschiedung seines Investitionspakets verschoben.

Keine Investitionsplanung

Dies könne jetzt noch Monate dauern, zitierte die deutsche "Bild"-Zeitung am Donnerstag mehrere Quellen aus dem Konzern. Da noch nicht klar sei, was in der Kasse sei und was realisiert werden könne, erhalte der Aufsichtsrat noch keine Investitionsplanung, schrieb die Zeitung.

Keine Stellungnahme

Eigentlich habe das Gremium bei seiner Sitzung am Freitag darüber entscheiden wollen. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.