Chinas Industriegewinne weiter auf Talfahrt

Konjunkturerholung in Frage gestellt

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im September erneut eingebrochen. Wie aus offiziellen Daten des Nationalen Statistikamtes Chinas vom Sonntag hervorgeht, fielen die Gewinne im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,1 Prozent, der bisher stärkste Rückgang in diesem Jahr. Im Zeitraum von Jänner bis September gingen die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück.

Damit wuchs Chinas Wirtschaft trotz aller Bemühungen, das Wachstum wieder in Schwung zu bekommen, im dritten Quartal so langsam wie seit Anfang 2023 nicht mehr. Jüngste Daten deuteten auch auf einen erhöhten Deflationsdruck, ein schwächeres Exportwachstum und eine gedämpfte Kreditnachfrage hin. Das stelle die Konjunkturerholung in Frage und unterstreicht die Notwendigkeit fiskalischer Anreize zur Wachstumsankurbelung.

Der Gewinn der chinesischen Automobilindustrie ist nach Angaben des chinesischen Pkw-Verbandes aufgrund von Preissenkungen und schwacher Nachfrage im August im Vergleich zum Vorjahr um 21,4 Prozent auf 30,5 Milliarden Yuan gesunken. Ende vergangenen Monats hatte die Zentralbank massive Unterstützung zur Wiederbelebung der Wirtschaft angekündigt. Die Zahlen für den industriellen Gewinn beziehen sich auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan aus dem Hauptgeschäft, umgerechnet etwa 2,8 Millionen Dollar.