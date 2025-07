Chinesischer Online-Riese will MediaMarkt schlucken

Offenbar soll es fortgeschrittene Verhandlungen mit dem chinesischen Online-Riesen JD.com über ein mögliches Übernahmeangebot geben.

Deutschland. Die Elektronikketten MediaMarkt und Saturn könnten bald in chinesische Hände übergehen. Die Düsseldorfer Ceconomy AG, Eigentümerin der beiden Marken, bestätigte laut "Bild"-Bericht fortgeschrittene Verhandlungen mit dem chinesischen Online-Handelsriesen JD.com über eine mögliche Übernahme. Demnach plant JD.com, den Ceconomy-Aktionären ein Angebot von 4,60 Euro pro Stammaktie zu unterbreiten – etwas über dem aktuellen Börsenkurs von 4,29 Euro. Noch seien, laut dem Medienbericht, jedoch keine bindenden Vereinbarungen unterzeichnet worden.

Deal hängt von Zustimmung der Großaktionäre ab

Ein zentrales Hindernis für den Deal könnte der Großaktionär Convergenta sein, das Beteiligungsvehikel der Gründerfamilie Kellerhals, die etwa 30 Prozent der Ceconomy-Anteile hält. Die Familie äußerte sich bislang nicht zu den Verhandlungen. Auch andere Anteilseigner wie Haniel, Meridian, Beisheim und Freenet gaben keine Stellungnahme ab. Der Streubesitz liegt bei rund 36,3 Prozent.

Sollte es zur Übernahme kommen, würde JD.com erheblich an Präsenz in Europa gewinnen. MediaMarkt und Saturn betreiben gemeinsam etwa 1.000 Filialen in mehreren europäischen Ländern und beschäftigen rund 50.000 Mitarbeitende. Zudem würden die Chinesen Zugang zu einem der größten Online-Shops für Elektronikartikel in Europa erhalten. Das Interesse von JD.com an Ceconomy war bereits seit Längerem Gegenstand von Spekulationen. Ob der Deal zustande kommt, hängt letztlich auch von der Zustimmung der Großaktionäre ab.