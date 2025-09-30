Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.700 aktien down -1.36% Andritz AG 60.35 aktien up +1.17% BAWAG Group AG 111.30 aktien down -0.54% CA Immobilien Anlagen AG 23.240 aktien up +1.48% CPI Europe AG 18.740 aktien up +0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien equal +0% EVN AG 23.450 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 84.35 aktien down -1.06% Lenzing AG 25.150 aktien down -0.79% OMV AG 45.880 aktien down -1.21% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.68% PORR AG 28.500 aktien down -0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +1.22% SBO AG 27.300 aktien up +0.92% STRABAG SE 76.90 aktien down -1.03% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.15 aktien up +0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.450 aktien up +0.11% Wienerberger AG 27.060 aktien up +0.67% voestalpine AG 30.260 aktien up +0.87%
  1. oe24.at
  2. Business
hacker
© Bill Hinton

Phishing

Cyber-Angriffe: Jede dritte Firma in Österreich betroffen

30.09.25, 06:20
Teilen

In den vergangenen fünf Jahren - Phishing ist häufigste Angriffsart.

32 Prozent der Unternehmen in Österreich haben in den vergangenen fünf Jahren konkrete Hinweise auf Cyberangriffe oder Datendiebstahl erhalten. Ein Drittel der Großunternehmen mit über 51 Mio. Euro Jahresumsatz berichtet sogar von wiederholten Angriffen. Das geht aus einer Umfrage unter 200 Führungskräften bei Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten hervor. Auftraggeber der Befragung war das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY).

47 Prozent der befragten Führungskräfte sehen ein hohes Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden. 9 von 10 Befragten erwarten, dass sich die Bedrohungslage weiter verschärfen wird. Trotz der hohen Risikowahrnehmung fehle vielen Unternehmen eine Strategie für Cybersicherheit und dafür reservierte Budgets, hält EY in einer Aussendung fest.

Phishing am häufigsten genannte Angriffsart

Phishing ist mit 73 Prozent die am häufigsten genannte Angriffsart. Phishing ist eine Wortkombination aus "Password" und "Fishing". Beim Phishing versuchen Betrüger, mit gefälschten Nachrichten an wichtige Informationen wie Passwörter heranzukommen. Der Großteil der Angriffe betrifft laut den Umfrageergebnissen insbesondere Finanzabteilungen, den Vertrieb und die Geschäftsleitung.

Bisher setzen nur 15 Prozent der befragten Unternehmen auf künstliche Intelligenz (KI) zur Abwehr von Cyberangriffen. Die häufigste Verwendung von KI liege in der automatisierten Sicherheitsüberwachung (52 Prozent) und Anomalieerkennung (48 Prozent). Fast jedes dritte Unternehmen plane aber den Einstieg, davon 11 Prozent bereits mit konkreten Projekten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden