Cybertruck-Debakel: Musk kauft sich E-Ladenhüter jetzt einfach selber ab

Der Elektroauto-Markt in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) boomt wie nie zuvor. Trotzdem hat Tesla mit seinem Cybertruck derzeit große Probleme.

Die Verkaufszahlen sind im dritten Quartal 2025 stark eingebrochen. Doch Elon Musk scheint dafür eine Lösung gefunden zu haben – er lässt seine eigenen Firmen die Wagen kaufen.

Verkaufszahlen brechen ein

Der Cybertruck gilt inzwischen als eines der größten Probleme in Teslas Produktreihe. Neue Zahlen zeigen: Im dritten Quartal 2025 wurden nur rund 5.400 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich – ursprünglich hatte Tesla rund 250.000 Stück pro Jahr geplant. Das Model Y verkaufte sich im selben Zeitraum rund 115.000 Mal, also mehr als zwanzigmal so oft. Der gesamte Elektroauto-Markt in den USA ist im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gewachsen. Doch ausgerechnet Tesla verzeichnete einen Rückgang der Verkäufe um 63 Prozent – ein harter Schlag für das Unternehmen.

Musk kauft über seine Firmen

Wie das Fachportal Electrek berichtet, hat Elon Musk offenbar eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen: Seine anderen Firmen, SpaceX und xAI, sollen große Mengen der unverkauften Cybertrucks aufgekauft haben. In den vergangenen Tagen wurden ganze Lkw-Ladungen mit den auffälligen E-Pickups vor den xAI-Büros und auf der Starbase von SpaceX in Texas (USA) gesehen. Laut Teslas Chefingenieur Wes Morill war der Einsatz des Cybertrucks bei SpaceX schon länger vorgesehen. Die Fahrzeuge sollen dort wohl für Transport- und Geländefahrten genutzt werden. Auch Tesla selbst will seine eigene Service-Flotte künftig mit Cybertrucks ausstatten.

Der Zeitpunkt des großen Aufkaufs ist kein Zufall. Ende September 2025 ist eine Förderung der US-Regierung für Elektroautos ausgelaufen. Kurz davor wurden daher besonders viele E-Autos verkauft – jetzt im vierten Quartal könnte der Markt jedoch wieder abkühlen. Durch die Verkäufe an SpaceX und xAI könnte Tesla aber trotzdem gut dastehen. Branchenkenner vermuten, dass Tesla so weiterhin von den ausgelaufenen Steuervergünstigungen profitieren könnte. Da die Fahrzeuge zwar an Musks Firmen verkauft, aber erst später ausgeliefert werden, könnte Tesla die Zahlen geschickt in das nächste Quartal verschieben.