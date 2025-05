DanKüchen tritt in die Pedale und sponsert Tour of Austria

Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher entdecken den Radsport für sich. Ein wichtiger Motor dieser Entwicklung sind große Sportereignisse wie die Tour of Austria. DanKüchen, Österreichs führender Küchenhersteller, unterstützt das Radsport-Event erstmals als offizieller Sponsor.

Radfahren liegt im Trend – quer durch alle Altersgruppen. Radfahren hält fit, stärkt die Psyche und lässt sich fast überall ausüben. Gleichzeitig kann man mit dem Fahrrad umweltfreundlich unterwegs sein und dabei die Schönheit der heimischen Natur erleben.

Ein wichtiger Grund für den anhaltenden Rad-Boom sind auch die Erfolge und Vorbilder aus dem Profisport. Ein echtes Highlight ist dabei die Tour of Austria, eine der traditionsreichsten Sportveranstaltungen des Landes. 2025 findet sie bereits zum 74. Mal statt – von 9. bis 13. Juli.

Tour of Austria Sponsoring - die Trikot-Parade © ExtraPictures ×

Startschuss in Steyr: DanKüchen nutzt den HeimvorteilDanKüchen, der heimische Küchenhersteller, unterstützt dabei die jungen Talente. Deshalb übernimmt DanKüchen auch das Sponsoring des Führungstrikots für den besten U23-Nachwuchsfahrer. „Wir sind stolz darauf, mit DanKüchen als Presenting-Partner des Führungstrikots „Bester Nachwuchsfahrer (U23)“ (Bild: U23 Nachwuchsfahrer Benjamin Eckerstorfer vom Tirol KTM Cycling Team) ein Signal an junge Talente mit zu senden und so die nächste Generation für den Profi-Sport zu motivieren. Für uns ist die Tour of Austria weit mehr als ein Sportevent. Sie ist ein starkes Zeichen für Bewegung, Gemeinschaft und Zukunftsfreude“, betont Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DanKüchen. Ein zusätzlicher Anreiz: Der Startschuss der Tour fällt 2025 in Steyr, also im Heimatbundesland des Küchenerzeugers.