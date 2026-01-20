Alles zu oe24VIP
Grenzenloser Bieter-Krimi um Warner Brothers: Netflix will ALLES in Bar zahlen

20.01.26, 13:55
Der Streaming-Anbieter Netflix legt im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers nach. 

Das Unternehmen will sein bisheriges Gebot von knapp 83 Mrd. US-Dollar (71,4 Mrd. Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner jetzt komplett in bar bezahlen, wie es am Dienstag in Los Angeles mitteilte. Bisher sollten die Warner-Aktionäre einen Teil der Summe in Netflix-Aktien erhalten.

Konkurrent Paramount bietet hingegen gut 108 Mrd. Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschließlich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Für das Gebot zieht Paramount inzwischen vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Hinter Paramount steht die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.

