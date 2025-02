Das müssen Bank Austria und RBI Kunden jetzt wissen

In den kommenden Wochen werden alle betroffenen Kunden informiert und erhalten ein neues Angebot von ihrer Bank. Alle Karten gelten bis zum Ende des Jahres.

Die UniCredit Bank Austria (BA) und RBI haben ihre Anteile an Card Complete, einer Kreditkartenfirma, verkauft. Für Kunden ändert sich erstmals nichts. Alle Kreditkartenbesitzer von BA und RBI, welche über Card Complete verrechnet werden, erhalten in den nächsten Wochen ein Angebot für eine neue Karte bei ihrer Bank.

Neue Möglichkeiten

Wenn das Angebot akzeptiert wird, dann erfolgt der Wechsel automatisch. Der Kunde wechselt mit seinem Konto von Card Complete zu Bank Austria oder RBI. "Das hat den Vorteil, dass die Kunden ihre Kreditkarte auch in der Banking-App sehen können", sagt ein Sprecher der Bank Austria. Ebenfalls bekommen Kunden Zugang zu Google Pay und Apple Pay.

Trotzdem behalten alle Karten ihre Gültigkeit bis zum Jahresende. Ein Sprecher von Bank Austria beruhigt die Kunden, dass der Tausch nicht auf einmal passieren wird. Laut der RaffeisenRaiffeisen werden die Karten nahtlos ausgetauscht. Die Kunden müssen nur dem Wechsel zustimmen, den Rest erledigt die Bank.

Neuer Investor schon gefunden

Wer im Lauf des Jahres wechselt, der kann seine alte Karte so lang nutzen, bis seine neue aktiviert wird. "Die neuen Angebote werden unsere Kunden finanziell nicht schlechterstellen", sagt ein Sprecher der RBI. Im ersten Halbjahr sollten alle betroffenen Kunden von der RaffeisenRaiffeisen über das Kooperationsende und das neue Angebot via Brief informiert werden.

Card Complete hat auch schon einen neuen Investor. Die veräußerten Anteile (50,1 Prozent von der BA und 25 Prozent von RBI) werden von der österreichischen Beteiligungsgesellschaft Eavista übernommen. Der Gründer ist der internationale Investor Arif Babayev. Laut eigenen Angaben bringt er über 20 Jahre Erfahrung in der Branche mit und will in den deutschsprachigen Raum einsteigen. Arif Babayev hat gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Nurian Zhagiparov den britischen Zahlungsdienstleister DNA Payments Limited gegründet. Die restlichen Anteile bleiben weiter bei der AVZ Privatstiftung der Stadt Wien (mit 24,9 Prozent).

Card Complete ist ein dominantes Kreditkartenunternehmen am österreichischen Markt. Sie betreuen 30.000 Geschäftskunden und rund eine Million Karteninhaber in Österreich. Das jährliche Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 10 Milliarden Euro. Neben Kreditkarten von Visa und Mastercard bieten sie exklusiv Diners Club an.