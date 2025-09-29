Alles zu oe24VIP
Die große DERTOUR Familienreise-Studie für 2026 - im Fokus Nähe zur Heimat
© Gettyimages

Reise-Umfrage

Die große DERTOUR Familienreise-Studie für 2026 - im Fokus Nähe zur Heimat

29.09.25, 09:12
Österreichs Familien bleiben reisefreudig – und setzen dabei auf eine Mischung aus bewährten Traditionen und modernen Bedürfnissen. Eine aktuelle Studie von Ipsos im Auftrag von Dertour Austria zeigt, wie sich Urlaubsgewohnheiten, Wünsche und Trends im Familienurlaub entwickeln.

Neun von zehn österreichischen Familien planen bis Sommer 2026 eine gemeinsame Reise, fast die Hälfte sogar mehrmals im Jahr. Besonders beliebt sind Destinationen innerhalb Europas – allen voran Österreich, Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland und Spanien. „Die Adria und das Mittelmeer bleiben die Sehnsuchtsziele österreichischer Familien“, sagt Dertour Austria Geschäftsführer Martin Fast. Die Mehrheit reist mit dem Auto (71 %) oder per Flugzeug (47 %), übernachtet wird am liebsten im Hotel (69 %). Bei der Wahl des Urlaubsziels darf die ganze Familie mitreden – das letzte Wort haben aber meist die Frauen.

43 Prozentder Familien machen gemeinsame Städtereisen

43 Prozentder Familien machen gemeinsame Städtereisen

© Gettyimages

Urlaub wie damals: Nostalgie als Trend 
Sechs von zehn Familien kehren gern an bekannte Orte zurück, fast die Hälfte sogar an Reiseziele der eigenen Kindheit. Nostalgie-Tourismus ist damit ein klarer Trend: Sicherheit und Vertrautheit spielen eine immer größere Rolle. Besonders hoch im Kurs steht weiterhin der klassische Badeurlaub: 54 % bevorzugen Sonne und Strand, 43 % Städtereisen, ein Drittel setzt auf Kultur, Wandern oder Bergsteigen.

Familienbudget und Entscheidungskriterien
Das Urlaubsbudget liegt konstant zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Preis-Leistung bleibt das wichtigste Kriterium, gefolgt vom Wunsch nach Entspannung. Luxus steht weniger im Vordergrund, vielmehr suchen Familien nach fairen Angeboten mit verlässlicher Qualität. Während jüngere Familien Reisen verstärkt online planen und buchen, setzt die Generation 55+ stärker auf persönliche Beratung im Reisebüro. Auch die Verpflegungswünsche variieren je nach Alter: Während jüngere Familien flexibler sind, legen ältere Reisende mehr Wert auf klassische Angebote.

Zusatzleistungen: Bei Familien steht WLAN höher im Kurs als ein Wellness-Angebot.

Zusatzleistungen: Bei Familien steht WLAN höher im Kurs als ein Wellness-Angebot.

© gettyimages

WLAN wichtiger als Wellness
Besondere Extras wie Spa-Bereiche oder Kinderclubs sind für viele „nice to have“, doch die wirklich gefragten Zusatzleistungen sind praktischer Natur: stabiles WLAN und sichere Parkplätze. Kinderbetreuung wird nur genutzt, wenn die Kinder Freude daran haben – die Mehrheit der Eltern (56 %) bevorzugt es, die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern aktiv zu verbringen. „Österreichische Familien haben klare Vorstellungen und suchen nach vertrauten Orten und authentischen Erlebnissen“, fasst Martin Fast zusammen. „Es geht um faire Preise, verlässliche Qualität und Unterkünfte, die echte Entspannung ermöglichen – ohne auf gemeinsame Zeit mit den Kindern verzichten zu müssen.“

Die Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten keine großen Veränderungen in ihrem Reiseverhalten erwartet. Wenn es doch Anpassungen gibt, liegen diese meist an neuen Familienkonstellationen oder an finanziellen Rahmenbedingungen.

