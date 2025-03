× Die neuesten Trends am heimischen Fruchtsaftmarkt

Fruchtsaft bleibt hierzulande eines der beliebtesten alkoholfreien Getränke. Eine aktuelle Studie von Hasslinger Consulting im Auftrag von Eckes-Granini zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der befragten Personen Fruchtsaft zumindest gelegentlich konsumiert.

Für 83 % der Befragten ist der Geschmack das wichtigste Kriterium beim Kauf, gefolgt von Sortenvielfalt und natürlichem Vitamingehalt. Gleichzeitig wird Fruchtsaft ambivalent gesehen: Während viele ihn aufgrund seines Vitamingehalts als gesund wahrnehmen, sehen andere im Zuckergehalt einen Nachteil.

Fruchtsaftzukunft: weniger Zucker, mehr Innovationen. © Eckes Granini ×

Apfel und Orange an der Spitze

Und zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten trinken Fruchtsaft am liebsten mit Wasser oder Soda verdünnt – besonders die Generation 60+ schätzt ihn als täglichen Durstlöscher. Nur jeder Fünfte trinkt ihn pur. Besonders jüngere Verbraucher (18–35 Jahre) stehen dem Gesundheitsimage von Fruchtsaft kritischer gegenüber als die ältere Generation, schätzen aber dennoch die Abwechslung und die Funktion als Alternative zu Wasser oder Softdrinks.Apfel- und Orangensaft bleiben die Favoriten, während bei jüngeren Verbrauchern auch tropische Sorten und Multivitamin-Säfte beliebt sind. Darüber hinaus greifen sie zu den praktischen To-go-Varianten.

Apfel (58 %) und Orange (57 %) sind die beliebtesten Geschmacksrichtungen, gefolgt von Multivitamin (42 %), Mango (38 %) und Johannisbeere (32 %). Tropische Sorten und Erdbeere erfreuen sich ebenfalls wachsender Beliebtheit, insbesondere bei jüngeren Konsumenten, die auf Abwechslung und neue Geschmackserlebnisse setzen. Die Vielfalt an Fruchtsäften sorgt dafür, dass sie nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch für unterschiedliche Anlässe und Vorlieben passend sind.

Karin Stainer, Geschäftsführerin von Eckes-Granini © Wilke ×

„Die Zukunft des Fruchtsafts ist klar: weniger Zucker, mehr Innovation. Ob spannende Sorten, smarte Inhaltsstoffe oder nachhaltige Produktion – die Branche muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Fruchtsaft soll eine gesunde Alternative sein und auch mit erstklassigem Geschmack und modernen Konzepten begeistern – in der Gastronomie genauso wie zu Hause“, meint Karin Stainer, Geschäftsführerin von Eckes-Granini.

Verpackung und Trends: Zwischen Nachhaltigkeit und Flexibilität

Bei der Wahl der Verpackung zeichnet sich ein klares Bild ab: Glasflaschen (36 %) und Kartonverpackungen (33 %) sind die beliebtesten Optionen, PET-Flaschen folgen mit 26 %. Fruchtsaft in Dosen hingegen bleibt mit nur 5 % eine Randerscheinung. Auch die bevorzugten Packungsgrößen zeigen eine klare Tendenz – vor allem größere Einheiten sind gefragt. Nachhaltigkeitsaspekte rücken dabei ebenfalls in den Fokus, da kleinere Einheiten potenziell zu weniger Lebensmittelverschwendung beitragen können. „Derzeit dominieren große Einheiten den Markt. In Zukunft könnten kompaktere Flaschenformate den Bedürfnissen einer zunehmend flexiblen Lebensweise entsprechen – besonders für unterwegs oder in der Gastronomie“, ergänzt Karin Stainer.

Fruchtsaft im Wandel: Weniger Zucker, mehr Innovation

Fruchtsaft punktet gegenüber Softdrinks mit natürlicher Süße und wertvollen Vitaminen – doch die Erwartungen der Konsumenten steigen. Fast die Hälfte (48 %) wünscht sich kalorienärmere Varianten, während 19 % auf funktionale Zusatznutzen setzen. Vor allem jüngere Verbraucher sind offen für neue Geschmackserlebnisse und innovative Konzepte.

© Eckes Granini ×

Neue Produkte: hohes C ALL-IN-ONE als Flaggschiff von Eckes-Granini Mit innovativen Produktneuheiten geht Eckes-Granini auf die veränderten Wünsche der Konsumenten ein. Besonders im Fokus steht die neue hohes C ALL-IN-ONE-Linie, die alle relevanten Vitamine und wichtigen Mineralien in einem Glas vereint. In den drei Sorten Mango-Kaki,- Limette, Orange-Zitrone-Sanddorn und Cranberry-Maracuja-Aronia bietet sie eine vollmundige Geschmackserfahrung ohne zugesetzten Zucker, die sich ideal für gesundheitsbewusste Konsumenten eignet.Zusätzlich erweitert Eckes-Granini sein Portfolio um weitere Innovationen:• hohes C Super Power Shot: Fünf Portionen pro Flasche in der brandneuen Sorte Regeneration mit Vitamin C, B-Vitaminen, Magnesium, Ingwer und Maracuja – für einen schnellen Nährstoff-Boost.• hohes C „leicht“: Zwei fruchtige Varianten mit 60 % Fruchtsaft und mindestens 30 % weniger Zucker, ganz ohne künstliche Süßstoffe, die den Tagesbedarf an natürlichem Vitamin C decken.• hohes C Direktsaft 100 % Orange mit Fruchtfleisch in einer neuen 0,75-Liter-Flasche – frisch abgefüllt in Österreich und ungekühlt haltbar.• YO Fruchtsirup 100 % Geschmack, 0 % Zucker: neue Sorte YO ohne Zucker Peach-Passionfruit in gewohnter 700 ml Flasche.• hohes C Vitamin Water mit jetzt noch fruchtigerem Geschmack ohne zugesetzten Zucker und nur natürlicher Süße – bestens geeignet für eine erfrischende und vitaminreiche Hydration.