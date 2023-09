Meta-Chef Zuckerberg plant kostenpflichtiges Abo für Facebook und Instagram

US-Bank Goldman Sachs investiert in Facebook Die US-Großbank Goldman Sachs und die russische Internet-Beteiligungsgruppe Digital Sky Technologies haben einem Zeitungsbericht zufolge eine halbe Milliarde Dollar (374 Mio. Euro) in Facebook investiert. Von Goldman seien 450 Mio. Dollar gekommen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.