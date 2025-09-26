Alles zu oe24VIP
easystaff medical services übernimmt Mehrheit an Auxilio
© Pexels - Anna Shvets

Fusion

easystaff medical services übernimmt Mehrheit an Auxilio

26.09.25, 13:33
Teilen

Strategische Partnerschaft stärkt Angebot an flexiblen Personallösungen im Gesundheitswesen: easystaff medical services (easystaffmed), ein auf das Gesundheitswesen spezialisierter Personaldienstleister, übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an der Auxilio GmbH.

Das Unternehmen Auxilio unterstützt seit fast zehn Jahren Spitäler und Pflegeheime in Ostösterreich mit langfristigen Personalüberlassungen und flexiblen Pooldiensten. Mit der Übernahme bündeln beide Unternehmen ihre Stärken und wollen den Gesundheitssektor in Österreich nachhaltig stärken.

v. l. GF easystaffmed Alexander Tisch und Auxilio -Gründerin Alice Salusek.

v. l. GF easystaffmed Alexander Tisch und Auxilio -Gründerin Alice Salusek.

© easystaff

Zwei Unternehmen, ein gemeinsames Ziel
Auxilio bringt langjährige Erfahrung in der Vermittlung von medizinischen Fach- und Pflegekräften sowie administrativem Personal ein. Das Unternehmen ist bekannt für maßgeschneiderte Lösungen, hohe Servicequalität und effiziente Rekrutierungsprozesse. Mit der Beteiligung von easystaffmed wird diese Expertise nun durch zusätzliche Ressourcen und Know-how ergänzt. 
„Wir sind überzeugt, dass wir zusammen mit Auxilio das Beste aus beiden Welten verbinden: langjährige Expertise, starke Netzwerke und die Leidenschaft, den Gesundheitssektor mitzugestalten", erklärt Alexander Tisch, Geschäftsführer von easystaffmed.

Gründerin bleibt an Bord
Auxilio-Gründerin Alice Salusek, die das Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, bleibt weiterhin Teil des Führungsteams. Sie sieht in der neuen Partnerschaft vor allem Chancen für nachhaltiges Wachstum: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Kunden sind das Herzstück unseres Unternehmens. Mit easystaff haben wir einen Partner gefunden, der diese Haltung teilt und mit uns gemeinsam mutig in die Zukunft blickt."

Ausbau der Dienstleistungen geplant
easystaffmed ist Teil der seit 24 Jahren erfolgreichen easystaff-Gruppe, die umfassende Erfahrung in der Personaldienstleistung mitbringt. Durch die Mehrheitsbeteiligung profitieren Kunden nun von einer österreichweiten, ganzheitlichen Betreuung – von medizinischem Fachpersonal bis zu ergänzenden Diensten wie Küchenpersonal, Security oder administrativen Kräften. Darüber hinaus plant das Unternehmen neue Services, die speziell auf die Bedürfnisse von Gesundheitseinrichtungen zugeschnitten sind. Ein erstes Projekt im Bereich Wundmanagement befindet sich bereits in Vorbereitung. Weitere innovative Dienstleistungen sollen folgen.

Neue Phase der WeiterentwicklungDie Partnerschaft markiert für beide Unternehmen einen strategischen Wendepunkt. Im Mittelpunkt steht eine reibungslose Integration, die Sicherung hoher Qualitätsstandards sowie die Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios. Ziel ist es, den Gesundheitssektor in Österreich langfristig zu stärken und sich als führende Adresse für flexible Personallösungen zu positionieren.

