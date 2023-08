Einkaufen mit Spar-App im großen Test

Minus 25 Prozent auf das teuerste Produkt, extra Gutscheine, kein Papierbon mehr nötig.

Test. Die App „Spar“ ist schnell heruntergeladen – einfach im App Store oder auf Google Play auswählen.

Keine persönlichen Daten erforderlich. Die kostenlose digitale Hilfe zum Sparen sammelt zum Glück kaum Daten vom Benutzer. Weder Namen, noch E-Mail-Adresse oder sonst etwas sind einzugeben.

Schnellstart. Wer die App startet und die Benutzerbedingungen akzeptiert, der kann sie gleich nutzen. Folgende Tipps sind hilfreich:

Gutscheine. Am Startschirm der App sieht man -25%-Joker und aktuelle Gutscheine. Die Gutscheine helfen beim Sparen, so kostete etwa ein Brie-Käse mit App nur 1,69 Euro. Ohne App würde er 1,99 Euro kosten, so wie es im Spar-Geschäft als Preis angeschrieben ist. Digitale App-Nutzer profitieren.

So funktionieren die Minus 25-%-Joker

Großer Rabatt. Interessant am Einkaufserlebnis mit der App sind die 25%-Rabattmarkerl. Die gibt es direkt in der App, täglich wird einem derzeit ein neues Markerl eingeladen.

Automatisch auf das teuerste Produkt. Beim Zahlen muss man an der Kassa nur die App zeigen, dort den Minus-25-%-Joker auswählen und den Code einscannen lassen. Automatisch wird das teuerste Produkt vergünstigt.

Joker werden von selbst aufgeladen. Die Anzahl der Minus-25-%-Joker werden in der App angezeigt. Neue Jokes kommen immer wieder von selbst dazu: Ganz automatisch. Um auf vier Produkte einen Rabatt zu bekommen, muss man vier Joker wählen. Mehr Joker kann man bei einem Einkauf nicht einlösen.

Kassazettel digital sammeln. Ein cooles Feature der App: In den Einstellungen kann „Nur digitale Rechnung“ gewählt und Papier gespart werden.

Fazit. Die App bringt wirklich günstigere Einkäufe und bietet einen Überblick über alle Ausgaben.

"Spar-Joker macht an Kassa alles leichter"

Die Rabatt-Markerl in der neuen App stoßen auf Interesse.

Sparen. „Im Zentrum der neuen App steht das Sparen für unsere Kundinnen und Kunden sowie auch eine Arbeitserleichterung für das Kassenpersonal“, sagt Spar-Vorstand Markus Kaser und betont: „Neu ist hier der Spar-Joker, der zukünftig an der Kassa automatisch bei den bis zu vier teuersten rabattberechtigten Produkten abgezogen wird und dass man nun Rabattmarkerl auch digital sammeln kann“.

Die gedruckten Rabattmarkerl bleiben aber nach wie vor bestehen. Digital einlösen ist klar einfacher.