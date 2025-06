Eisgenuss: Die trendigen Kreationen im Spar-Eissortiment

Die aktuellen Temperaturen treiben das Thermometer in die Höhe – Zeit für eine köstliche Abkühlung! Ob fruchtig, cremig, vegan oder zuckerfrei: Bei sommerlicher Hitze wird Eis zum Genussmoment für Groß und Klein.

Besonders gefragt sind jetzt erfrischende Sorten wie Zitrone, Mango oder Joghurt, aber auch Klassiker wie Schokolade oder Vanille bleiben beliebt. Von Bauernhof-Eis über bunte Kinderstiele bis zu trendigen Löffelkreationen – Spar bietet rund 100 Eissorten, darunter Klassiker und neue Geschmacksideen in jeder Preisklasse, auch vegan und zuckerfrei. An heißen Tagen ist Eis nicht nur süßes Vergnügen, sondern ein Stück Sommerfreude.

Eisgenuss bei Sommerhitze: Abkühlung für alle Sinne

Mit vielen Eisneuheiten bei Spar wird der Sommer dieses Mal noch genussvoller und bunter. Neu dabei ist das Spar Bauernhof Eis in den Sorten Jogurt Heidelbeere und Jogurt Natur – hergestellt aus hochwertigem Jogurt mit Milch vom eigenen Hof, produziert von der Familie Pobaschnig in Kappel am Krappfeld. Auch das Spar Premium Eis überzeugt mit Qualität und neuen Sorten, etwa den handgerollten Marillen-Eisknödeln der Manufaktur Harrer aus Sollenau – ein kleiner Luxus für Genießer.

Bei dem neuen SPAR Choccolinos trifft cremiges Schokoladeneis auf eine zartschmelzende und knackige Schokoladenhülle. © SPAR/wearegiving

Zum Dahinschmelzen: Diese Sorten sind echte Eisbrecher

Die Suche nach einem neuen Lieblings-Schoko-Eis am Stiel ist beendet: Bei dem neuen Spar Choccolinos trifft cremiges Schokoladeneis auf eine zartschmelzende und knackige Schokoladenhülle. Das schmeckt nach purer Kindheit. Das Spar Street Style Eis überzeugt mit trendigen Sorten: Crunchy Almond ist eine Karamell-Eiscreme mit knusprigen, karamellisierten Mandelstücken sowie verführerischen Karamellstücken. Die Variante Cookie Dough begeistert als Vanille-Eiscreme, die mit Keksteig und Schokostückchen veredelt ist. Beide Sorten tragen das „einfach ohne“-Logo und enthalten keine Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker.

S-Budgert bringt großen Genuss zu kleinen Preisen, mit einer Prise Nostalgie: Mit den neuen „Sweet Waves“ am Stiel in den Geschmacksrichtungen „Vanille“ und „Erdbeer“ kommt ein Klassiker zurück: das vegetarische Eis in Wellenform umhüllt von einer zarten Schokoglasur.

© Spar

Zuckerfreies und veganes Eis unter Young & UrbanNicht einfach nur Eis am Stiel, sondern Bio-Eis ganz ohne Zuckerzusatz und Zusatzstoffe sowie laktose- und glutenfrei: NUSSYY® ist für ernährungsbewusste Produkte bekannt. Nach Nussy® Bio Eis am Stiel Himbeere und Schokolade folgt nun die Trendsorte Pistazie.Auch die junge Marke La Popsi überzeugt ohne Zucker, dafür mit viel Frucht. Frische Früchte werden unter niedrigsten Temperaturen blitzschnell tiefgefroren. So gibt es nicht nur fruchtig-frisches Eis am Stiel, sondern eine Portion Vitamine, die bei diesem Verfahren erhalten bleiben, gleich mit dazu. Das hochwertige und vegane Sortiment wird dieses Jahr um die vierte Sorte „Orange“ ergänzt.Fruchtig und vegan ist auch die neue Sorte „Mango und Maracuja“ von Veganista. Dank Young & Urban by Spar ist die erfolgreiche vegane Eismarke österreichweit bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich.