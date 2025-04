Ende einer Ära: Sony stellt Produktion der PlayStation 4 ein

Mehr als elf Jahre lang war sie Teil des Alltags von Millionen Menschen. Jetzt nähert sich die Zeit der PlayStation 4 ihrem Ende. Sony hat in Japan offiziell bestätigt, dass keine neuen Konsolen dieses Modells mehr ausgeliefert werden.

Dieser Schritt markiert nicht nur das Ende einer Produktreihe, sondern auch einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte digitaler Unterhaltung.

PlayStation 4: Sony stellt Auslieferung ein

Wie auf der offiziellen Internetseite von Sony Japan zu lesen ist, wurde die Lieferung der Modelle PlayStation 4 und PS4 Pro eingestellt. Diese Entscheidung betrifft zunächst ausschließlich Japan, also das Land, in dem Sony seinen Unternehmenssitz hat. Trotzdem gilt es als wahrscheinlich, dass bald auch in anderen Regionen keine neuen PS4-Konsolen mehr in den Handel kommen. Damit verbleibt die PlayStation 5 als einzige aktuell produzierte Konsole von Sony. In Österreich ist die PS5 seit November 2020 erhältlich.

Die PS4 und ihre Spiele: ein bleibender Eindruck

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 stand die PS4 für viele Menschen sinnbildlich für eine neue Ära des Spielens. Titel wie The Last of Us Remastered, God of War (2018), Bloodborne und Horizon Zero Dawn wurden auf der PS4 zu Erfolgen, die weit über die Gaming-Szene hinaus Wirkung zeigten.

Diese Spiele verkauften sich weltweit millionenfach und wurden in vielen Ländern – darunter auch in Österreich – zu festen Bestandteilen der Freizeitgestaltung. Die PlayStation 4 wurde nicht nur als technische Plattform geschätzt, sondern auch als Begleiter im Alltag.

Stimmen von Spielerinnen und Spielern

In den sozialen Netzwerken und Foren wird die Entscheidung von Sony lebhaft diskutiert. Die Meinungen sind unterschiedlich, aber eines zeigt sich deutlich: Die PS4 war für viele mehr als nur eine Konsole.

Einige Nutzerinnen und Nutzer schreiben:

„Sony verspricht immer mindestens zehn Jahre Unterstützung pro Konsole – die PS4 hat fast zwölf geschafft. Das ist beachtlich.“

„Das ist das Ende einer Ära.“

„Ich bin noch nicht bereit, Lebewohl zu sagen.“

„Die PS4 hat mir den Weg zurück zum Spielen eröffnet – nach fast zehn Jahren Pause.“

Verkaufszahlen und weltweiter Erfolg

Bereits Ende 2023 waren laut Schätzungen über 117 Millionen PS4-Konsolen verkauft worden. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten. Zum Vergleich: Die PlayStation 2, ebenfalls von Sony, kam auf rund 155 Millionen verkaufte Einheiten weltweit. Besonders stark war die Nachfrage in Nordamerika, Europa (einschließlich Österreich, Deutschland und Frankreich) sowie in Großbritannien. Auch in Ländern wie Brasilien, Kanada und Australien erfreute sich die PS4 großer Beliebtheit.

Der Einführungspreis in Europa lag im Jahr 2013 bei rund 399 Euro.

Spiele bleiben zugänglich

Trotz Produktionsende bleiben viele Spiele weiterhin verfügbar. Der digitale Store von Sony, der sogenannte PlayStation Store, ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, zahlreiche Titel auch künftig herunterzuladen. Viele davon sind auch mit der PlayStation 5 kompatibel. Auch Entwicklerstudios bringen bis heute Spiele heraus, die sowohl für PS4 als auch für PS5 funktionieren. Der Zugang zur bestehenden Spielebibliothek bleibt also bestehen – sowohl digital als auch auf Disc.