Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.840 aktien up +2.16% Andritz AG 62.35 aktien up +1.88% BAWAG Group AG 110.10 aktien up +1.01% CA Immobilien Anlagen AG 24.140 aktien up +2.37% CPI Europe AG 18.260 aktien up +4.05% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien up +2% EVN AG 24.350 aktien up +1.88% Erste Group Bank AG 84.70 aktien up +1.68% Lenzing AG 26.250 aktien up +6.92% Mayr-Melnhof Karton AG 77.00 aktien up +2.26% OMV AG 45.500 aktien up +1.34% Oesterreichische Post AG 31.200 aktien up +1.46% Raiffeisen Bank Internat. AG 27.140 aktien up +8.91% SBO AG 29.550 aktien up +2.25% Telekom Austria AG 9.120 aktien down -0.33% UNIQA Insurance Group AG 12.860 aktien up +1.42% VERBUND AG Kat. A 66.10 aktien down -1.05% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.750 aktien up +1.17% Wienerberger AG 31.560 aktien up +7.86% voestalpine AG 26.060 aktien up +4.91%
  1. oe24.at
  2. Business
Karin Keller-Sutter
© Getty

Zoll-Hammer

Entsetzen in der Schweiz: "Horrorszenario" ist eingetreten

07.08.25, 09:35
Teilen

Seit einigen Stunden gelten für die Schweiz mit 39 Prozent so hohe US-Zölle wie kaum für ein anderes Land 

Zum Vergleich: Für die EU und damit Österreich als deren Mitglied sind es 15 Prozent. Der Schweizer Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem, spricht von einem "Horrorszenario".

"Bleibt diese horrende Zollbelastung bestehen, ist das Exportgeschäft der Schweizer Tech-Industrie in die USA faktisch tot – insbesondere angesichts deutlich tieferer Zölle für die Konkurrenz aus der EU und Japan", schreibt der Verband auf X. Das Schweizer Kabinett wollte am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammentreffen.

Der Wirtschaftsverband Economiesuisse verlangt weitere Verhandlungen. "Eine möglichst rasche Einigung zur Reduktion der Zölle ist dringend", schreibt er. Zudem seien Maßnahmen nötig, um den Wirtschaftsstandort zu stärken."

Keine Chance in Washington

Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren noch persönlich nach Washington gereist, sind aber am Donnerstagmorgen mit leeren Händen zurückgekehrt. Sie konnten auf ihren am Dienstag hastig arrangierten Besuch nur mit Außenminister Marco Rubio sprechen. Der ließ anschließend verlauten, es sei um Verteidigungskooperation gegangen und "eine faire und ausgeglichene Handelsbeziehung, die dem amerikanischen Volk zugutekommt".

Die USA sind der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Rund 18 Prozent der Ausfuhren gingen im vergangenen Jahr über den Atlantik. Die Industrie fürchtet bei 39 Prozent Zöllen um zehntausende Arbeitsplätze. US-Präsident Donald Trump argumentiert mit dem hohen Defizit im Warenhandel von rund 39 Milliarden Franken (41,5 Mrd. Euro). Zusammen gesehen mit dem Dienstleistungshandel ist es etwa halb so hoch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden