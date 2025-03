Erfolgreichster Tag der Sendergeschichte für oe24.TV

5,7 Prozent Marktanteil am Mittwoch (12-49) - Zeitweise stärkster TV-Sender in Österreich

Wien. Neuer Quoten-Rekord für oe24.TV: Am Mittwoch erreichte oe24.TV sensationelle 5,7 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen und damit den erfolgreichsten Tag seiner Sendergeschichte.

Am Mittwoch schauten bereits 388.100 Österreicher oe24.TV (NRW, 12+). Bei FELLNER! LIVE waren am Mittwochabend insgesamt 270.200 Zuschauer mit dabei. Das Duell Peter Westenthaler gegen Josef Cap, moderiert von Wolfgang Fellner, erreichte mit 222.400 Zuschauern ebenfalls einen neuen Bestwert (NRW, 12+). Der Marktanteil in der Werbezielgruppe lag bei sensationellen 7,1 Prozent (12-49).

Von 22 bis 24 Uhr war oe24.TV damit stärkster Privatsender in Österreich. Am Mittwochvormittag von 11 bis 12 Uhr war oe24.TV mit 14 Prozent (!) Marktanteil sogar der quotenstärkste TV-Sender in ganz Österreich, noch vor ORF 1.

Damit schließt der März nahtlos an die erfolgreichen Quoten-Monate Jänner und Februar an. Von 1. bis 5. März liegt der Marktanteil von oe24.TV nun bereits bei sensationellen 3,2 Prozent!

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene vorl. gewichtet, Fellner Live: NRW 12+ v. 21:00-23:45 Uhr (DRW 82.000); 22-24 Uhr: nach MA 12+ u. 12-49; DRW Sendung Cap-Westenthaler 98.900 Personen