Eröffnung auf Mallorca: Aethos und Soravia bringen frischen Lifestyle nach Spanien
Hotelprojekt

Eröffnung auf Mallorca: Aethos und Soravia bringen frischen Lifestyle nach Spanien

08.08.25, 16:04
Die Lifestyle- und Hospitality-Marke Aethos feiert ein neues Kapitel: Exklusives Designhotel mit mediterranem Flair – und großen Plänen für die Zukunft.

Mit der Eröffnung ihres ersten Hauses in Spanien betritt Aethos die Baleareninsel Mallorca – und bringt zeitgenössische Architektur, eleganten Komfort und mediterrane Seele stilvoll unter ein Dach. Das neu eröffnete Haus ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern auch der Auftakt einer neuen Expansionsphase.

Luxus trifft Natur – und das Meer liegt zu Füßen
Das neue Aethos Mallorca vereint modernes Design mit mallorquinischer Authentizität. 61 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, inspiriert von der umgebenden Natur, laden zum Entspannen ein: sanfte Farben, Naturmaterialien wie Stein und recyceltes Holz, klare Formen – alles fügt sich zu einer ruhigen, edlen Atmosphäre. Ergänzt wird das Wohlfühl-Konzept durch kulinarische Highlights im hauseigenen Restaurant mit regional geprägter Küche, eine exklusive Rooftop Bar, einen stilvollen Pool Club mit Infinity-Pool, großzügigen Spa-Bereich – und nicht zuletzt durch den direkten Zugang zum Meer.

Erfolgreiche Investoren, starke Vision
Möglich wurde das Projekt durch einen Club Deal der Limestone Capital AG und Soravia, zwei Partner, die sich seit Jahren auf hochwertige Lifestyle-Immobilien konzentrieren. Ihr gemeinsamer Anspruch: Orte schaffen, die architektonische Qualität, ausgezeichnetes Design und Top-Service auf höchstem Niveau vereinen – Aethos Mallorca ist der neueste Beweis dafür.

Aethos auf Wachstumskurs: Nächste Stopps London und Madrid
Mit dem Standort auf Mallorca nimmt die Marke Kurs auf neue Märkte: Schon 2025 sollen weitere Häuser in London und Madrid folgen. Damit unterstreicht Aethos seinen internationalen Anspruch und positioniert sich als feste Größe im wachsenden Segment hochwertiger Lifestyle-Hotels.Das Konzept bleibt dabei klar: lokale Identität, natürliche Eleganz und ein luxuriöser, entspannter Stil. Aethos Mallorca ist nicht nur ein Hotel – es ist ein Lebensgefühl. Und der Anfang von noch viel mehr.

Über SORAVIA
SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen von über 7,6 Milliarden Euro zu den führenden Playern in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA für Erfahrung, Verlässlichkeit und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Heute bietet das Unternehmen 360-Grad-Immobilienkompetenz und deckt den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab – von Projektentwicklung, Investment und Asset Management über Hospitality bis hin zu Property- und Facility Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Unternehmensbeteiligungen wie numa, Ruby Hotels und LOISIUM. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.205 Mitarbeiter: innen und treibt mit Fokus auf Innovation, Qualität und nachhaltige Wertschöpfung die Expansion im europäischen Markt konsequent voran. www.soravia.at

Über Limestone Capital AGLimestone Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebnisökonomie spezialisiert hat. Wir entwickeln und fördern Markenplattformen im globalen Reise- und Hospitality-Sektor, oft in Kombination mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie.

